Ecofi Investissements est engagée dans la gestion quantitative depuis plus de 10 ans, et dans l'Investissement socialement responsable (ISR) depuis plus de 20 ans, avec une gamme de fonds ouverts 100% ISR*. De ce double savoir-faire est né le fonds Ecofi IA Responsable, fonds actions zone Euro qui a pour objectif de gérer – grâce à l'intelligence artificielle – de très grandes quantités de données financières et extra-financières. Après une application en amont du filtre ISR d'Ecofi Investissements, la sélection des actions présentant un potentiel de surperformance se base sur un processus statistique de construction du portefeuille développé par la société Advestis. Partenaire d'Ecofi Investissements depuis plus de 5 ans, Advestis a obtenu le Label Fintech Innovante de Finance Innovation en 2016 pour le développement de ses techniques d'intelligence artificielle qui sont à la base de la gestion du fonds Ecofi IA Responsable. Le processus intègre des méthodes relevant de l'intelligence artificielle facilement interprétables. Ces méthodes reposent sur l'application d'algorithmes mathématiques combinant les performances ESG, les données de marché et les données fondamentales des valeurs composant l'indice EuroStoxx. « Ce projet nous permet de relier deux axes de développement – l'ISR et la gestion quantitative à base d'intelligence artificielle – qui étaient restés jusqu'à présent relativement indépendants. Loin des boites noires de certains modèles, nous sommes vigilants à la transparence de notre gestion, et à ce que le gérant conserve un droit de dernier regard » a déclaré Pierre Valentin, président du directoire d'Ecofi Investissements. EN SAVOIR PLUS ECOFI INVESTISSEMENTS : DE LA GESTION QUANTITATIVE A L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Ecofi Investissements est depuis longtemps actif dans la gestion quantitative. Ce domaine est, depuis quelques années, profondément modifié par l'irruption des méga-données et de l'intelligence artificielle. Notre expertise s'appuie sur la société Advestis, notre partenaire depuis 2013, pour lequel Advestis a reçu le Label Fintech Innovante de Finance Innovation en 2016. Il repose également sur l'expertise interne développée par notre analyste quantitatif, Tony Boisseau, qui a enrichi sa formation d'actuaire par une formation de « data science ». Nous sommes l'une des rares sociétés de gestion de portefeuille en France à disposer d'un historique sur 5 ans de performances – qui s'avèrent de plus très satisfaisantes – d'un fonds obligataire fondé sur l'emploi de cette technique (Ecofi Quant Obligations).

100% ISR* • En janvier 2019, la gamme de fonds ouverts d’Ecofi Investissements est devenue 100% ISR*.

• Le nouveau processus renforcé d’Ecofi Investissements, nommé IMPACT ISR, se décline en trois temps :

1/ Exclusions sectorielles (armements controversés, tabac, jeux, charbon) et des paradis fiscaux.

2/ Sélection des émetteurs les plus responsables au regard de leurs performances Environnementales, Sociales et de Gouvernance sur la base des données de Vigeo Eiris, avec la Méthode I-Score :

• surpondération des indicateurs de résultat dans la note ESG globale pour mesurer la performance réelle de l'entreprise – en opposition à son discours – dans une perspective de gestion des risques. Par exemple : les émissions de CO2 par MWh par an ; les taux de fréquence et de gravité des accidents du travail dans la construction etc. ;

• surpondération de 4 critères à fort impact ESG à travers la Touche Ecofi : équilibre des pouvoirs ; relations responsables avec les clients et les fournisseurs ; responsabilité fiscale ; non-discrimination.

3/ Gestion des émetteurs controversés, en excluant ceux qui font face à des incidents majeurs (pollution, atteinte aux droits de l’Homme, environnement…).

• Un niveau d'intensité ISR, de 1 (plus faible) à 3 (plus fort), est appliqué en fonction du niveau d'engagement du fonds. *Hors certains fonds indexés et fonds à gestion déléguée.

