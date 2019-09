Financière Galilée recrute un nouveau Directeur du Développement 0 03/09/2019 | 15:37 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Financière Galilée recrute Côme Simon de Tinguy en tant que Directeur du Développement Associé afin d’accompagner sa croissance en France et à l’étranger. Fort de son expérience de 15 ans au service de la promotion et de la distribution de fonds d’actions et d’obligations, le nouveau Directeur du Développement de Financière Galilée dirigera les activités commerciales de la société et sera en charge des partenariats. Après avoir débuté sa carrière dans la distribution de fonds d’actions sur la thématique du développement durable auprès des Conseillers en Gestion de Patrimoine et des Multigérants de 2005 à 2013 au sein de la Financière de Champlain, Côme Simon de Tinguy étaitdepuis 6 ans le Responsable des Ventes des fonds actions, obligations et diversifiés chez COGEFI Gestion. Il prend ses nouvelles fonctions aujourd’hui et aura pour principales missions de distribuer les fonds de Financière Galilée, avec l’ensemble des nouveaux services qui leur sont liés, ainsi que de développer l’offre de gestion de fonds dédiés sur-mesure. «Je me suis associé au projet de Financière Galilée, car je le trouve précurseur et innovant. Je me lance dans ce nouveau challenge, en ayant la certitude de ne pas seulement distribuer des fonds mais une vraie prestation globale pour accompagner nos partenaires. »

-Côme Simon de Tinguy, nouveau Directeur du Développement de Financière Galilée La société de gestion souhaite, en effet, poursuivre l’élaboration de nouveaux produits capables d’aider les Conseillers en Gestion dePatrimoine, les Gérants Privés et les Family Offices à apporter à leur clients une prestation de qualité dans un environnement règlementaire toujours plus exigeant. Cela passe notamment par la création de fonds dédiés pour les cabinets qui souhaitent rationaliser la gestion de leurs encours avec un service de reporting sur lequel Financière Galilée a énormément travaillé depuis 5 ans pour qu’il soit à la fois exhaustif, sur-mesure et transparent. «C’est une excellente nouvelle pour le développement de Financière Galilée! Nous avons pour objectif commun de poursuivre notre stratégie d’innovation, en proposant des solutions qui répondent aux besoins de nos partenaires en termes de gestion et de règlementation»

-Roni Michaly, Président de Financière Galilée En plus de son siège strasbourgeois, Financière Galilée inaugure son nouveau bureau parisien aujourd’hui. En effet, après avoir procédé à de nombreux investissements dans le développement de ses modèles de gestion et de reporting, la Direction souhaite à présent donner une dimension nationale à l’activité de la société par le biais de ce recrutement et de cette nouvelle implantation. Financière Galilée

Située à proximité des Institutions Européennes à Strasbourg, Financière Galilée est l'une des principales sociétés de gestion de portefeuille indépendantes de l’Est de la France. Fondée en 2000, elle offre une gestion sur-mesure à une clientèle d'investisseurs particuliers, professionnels et institutionnels. Financière Galilée dispose de deux expertises majeures: la sélection de titres fondée sur un processus d’analyse fondamental propriétaire recherchant les entreprises innovantes, et la sélection de fonds basée sur un processus indépendant de comparaison de fonds et de due diligence en 6 étapes. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.figalile.com Contact Presse

Roni Michaly

T. + 33 3 90 22 92 60

M. + 33 6 23 14 38 96

roni.michaly@figalile.com

Financière Galilée 10, Boulevard Tauler67 000 Strasbourg

©Kiidline 2013 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Actualités de la Société de Gestion 15:37 Financière Galilée recrute un nouveau Directeur du Développement KI Provided by Scoopnest.com



Copyright © 2009 Morningstar. All Rights Reserved. The information, data and opinions expressed (“Information”) and contained herein: (1) are proprietary to Morningstar and/or its content providers and are not intended to represent investment advice or recommendation to buy or sell any security; (2) may not be copied or distributed without express license to do so; and (3) are not warranted to be accurate, complete or timely. Morningstar reserve its rights to charge for access to these Ratings and/or Rating report. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this Rating, Rating Report or Information contained therein.