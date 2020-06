PARTENAIRES

Dans le contexte d'une dynamique de développement, Cédric Michel rejoint Fourpoints IM au poste de Directeur du Développement. Fort d'une expérience de plus de 20 ans dans la distribution de fonds pour de grandes sociétés de gestion et notamment Fidelity International dont il était jusqu'à présent le Directeur Commercial, Cédric Michel rejoint le Comité de Direction de Fourpoints IM afin de promouvoir et développer l'ensemble des activités de la société de gestion.

Nathalie Pelras Directeur Général de Fourpoints IM commente : ''Nous nous réjouissons de l’arrivée de Cédric Michel pour impulser cette nouvelle étape de notre développement. Au-delà de son expérience et sa connaissance du marché, il partage avec nous la conviction que la valeur ajoutée d’une offre repose tant sur la qualité du service de gestion que sur l’expertise de l’équipe."

Fourpoints IM Société de gestion indépendante spécialisée dans la gestion de stock picking actions Europe, USA et Monde et dans la multigestion : sélection de fonds et allocation d’actifs. Notre offre se décline au travers de solutions d’investissement adaptées aux besoins des institutionnels et de la clientèle des CGP : gestion sous-mandat, gestion pilotée et fonds d’allocation en totale architecture ouverte.

Contact Fourpoints Investment Managers

Julien Mathou

162, boulevard Haussmann - 75008 Paris

+33 1 86 69 60 61 - jmathou@fourpointsim.com

