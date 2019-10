G Fund Global Green Bonds : une nouvelle solution de bond picking investie en 'obligations vertes' 0 11/10/2019 | 11:37 Envoyer par e-mail :

Après avoir annoncé récemment le lancement du fonds thématique G Fund Future for Generations, Groupama Asset Management poursuit le développement de son offre de solutions d'investissement responsable avec G Fund Global Green Bonds. Construit sur une gestion obligataire active incluant une sélectivité rigoureuse des émetteurs, G Fund Global Green Bonds investira principalement sur des titres obligataires « Green Bonds » (« obligations vertes ») ? 80 à 100% de l'actif net du fonds ? de toutes zones géographiques. Ce nouveau fonds a pour philosophie l'accompagnement des émetteurs dans leur dynamique de transition énergétique et écologique (Par exemple : énergies renouvelables, contrôle de la pollution, transports propres, gestions des déchets, préservation de l'eau…) tout en visant la génération de performances financières. Pour y parvenir, l'équipe de gestion procède à une analyse fine de chaque émission en combinant étroitement critères financiers et extra-financiers. L'allocation active des différents moteurs de performance aboutit à une stratégie obligataire diversifiée. « Au regard du défi énergétique et écologique auquel nous sommes confrontés, nous souhaitions proposer une solution d'investissement obligataire qui soit en ligne avec les engagements et convictions historiques de Groupama Asset Management : non seulement en matière d'ESG, mais aussi en matière de performance financière à long terme pour nos clients-investisseurs » affirme Marie-Françoise Giraud, Gérante du fonds.

Une approche d’investissement dynamique En détails, la sélection des titres s’appuie sur les principes d’éligibilité définis par Groupama Asset Management, appliqués aux caractéristiques du titre et de l’émetteur. L’équipe de recherche interne analyse ainsi les critères extra-financiers portant sur : L’émission , à l’aune de la traçabilité et de la gestion des capitaux, du processus de sélection des projets et du respect des critères définis par les » Green Bond Principles « *

, à l’aune de la traçabilité et de la gestion des capitaux, du processus de sélection des projets et du respect des critères définis par les » Green Bond Principles « * L’émetteur , à l’aune de sa performance ESG

, à l’aune de sa performance ESG La qualité environnementale des projets

La transparence de l’émetteur et des projets L’analyse propriétaire de Groupama Asset Management et ces 4 piliers de sélection permettent d’intégrer ou d’exclure un certain nombre de titres et d’émetteurs au sein de l’univers d’investissement. Le processus de gestion combine approches directionnelle, de valeur relative et assurantielle, en capitalisant sur 6 moteurs de performance : « allocation géographique », « allocation directionnelle taux et courbe de taux », « Allocation classes d’actifs taux et crédit », « bond-picking » (sélection des titres), « stratégies swap / inflation » et, enfin, « exposition aux devises ». « Nous avons conçu G Fund Global Green Bonds comme une stratégie multi classes au sein des actifs obligataires (par exemple corporate, crédit, état …), ancrée dans un univers d’investissement mondial. A travers notre approche d’investissement dynamique et les moteurs de performance du fonds, notre objectif est de générer des performances quels que soient les cycles de marché » explique Julien Moutier, Responsable gestion de taux -directionnelle et Aggregate. L’équipe de gestion s’engage notamment à publier un rapport mensuel détaillé auprès des investisseurs, indiquant notamment l’évolution de l’empreinte carbone du fonds, de la part d’obligations vertes en portefeuille et des caractéristiques extra-financières des principales lignes d’exposition. Une demande pour l’obtention du label GreenFin est prévue pour début 2020. Les « Green Bonds », une classe d’actifs à part entière qui gagne en maturité Il est communément admis de définir une obligation verte comme étant un emprunt obligataire (non bancaire) émis sur les marchés par une entreprise, une entité publique ou un Etat, pour financer des projets contribuant à la transition écologique ou ayant un impact positif sur l’environnement. Leur usage cible ainsi exclusivement le financement de » projets verts « . Le marché des Green Bonds représente 521 milliards USD d’encours (à fin décembre 2018) à travers le monde, tandis que les plus importants gisements d’émissions sont les marchés chinois, nord-américain et français. L’ICMA (International Capital Markets Association)

a préconisé quatre grands principes applicables aux obligations vertes*, pour favoriser la transparence, l’intégrité du marché et préciser les modalités d’émission de ces titres : l’utilisation des fonds au bénéfice de projets verts,

la sélection et l’évaluation des projets garantissant un haut niveau de transparence,

la gestion des capitaux via un fléchage du produit net de l’émission vers des projets verts,

le reporting émanant de l’émetteur, afin d’informer sur l’utilisation du produit de l’émission obligataire

*GBP – Green Bond Principles : principes applicables aux obligations vertes Informations réglementaires sur le fonds G Fund Global Green Bonds (Part I)

En vigueur à compter du 21 octobre 2019. Code ISIN FR0010213397 Nature juridique SICAV Objectif de gestion 16 septembre 2019 Objet L’objectif de gestion du compartiment est de surperformer l’indice Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index Total Return Index Value Hedged euros clôture, par le biais d’une gestion active effectuée dans l’univers des green bonds. Indicateur de référence Barclays MSCI Global Green Bond Index Total Return Index Value Hedged Euro clôture Type d’OPC OPCVM Capitalisation/ Distribution Capitalisation Périodicité de la VL Quotidienne Souscriptions/ rachats Tous les jours ouvrés avant 11:00h, heure de Paris. – VL inconnue – Règlement J+3 Frais de gestion maximum (%) Fixes : 0,70% TTC Variables : Néant Commission de souscription (%) Non acquises à l’OPCVM : 4% maximum

Acquise à l’OPCVM : Néant Commission de rachat (%) Non acquise à l’OPCVM : Néant

