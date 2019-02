Groupama Asset Management capitalise sur la double compétence de ses analystes pour renforcer sa démarche d'intégration ESG 0 07/11/2018 | 09:37 Envoyer par e-mail :

Pionnier dans les démarches d'intégration ESG dans la gestion d'actifs en France, Groupama AM a créé une Direction de la Stratégie ESG directement rattachée à la Direction Générale. Cette stratégie s'appuie sur une équipe de recherche intégrant une double compétence en analyse financière et extra-financière. En confiant à Marie-Pierre Peillon, Directrice de la Recherche et de la Stratégie ESG et à Aurélie de Barochez, Responsable de l'Intégration ESG, le soin de déployer sa stratégie ESG, Groupama AM montre sa volonté de renforcer le processus d'intégration ESG à toutes les classes d'actifs et de diffuser cette approche au sein de la société de gestion. Groupama AM a développé une démarche innovante en ayant choisi dès 2006, de combiner analyse ESG et financière au sein d'une même équipe de recherche, puis en décidant dix ans plus tard d'aller plus loin en fusionnant les deux métiers. "La dimension extra-financière a toujours été au cœur de notre processus d'analyse fondamentale des secteurs et des valeurs. Désormais, tous nos analystes combinent les deux compétences. Une seule recommandation conclue nos études, sans distinguo entre critères financiers et extra-financiers, intégrant qualitativement et intégralement les deux composantes". Marie-Pierre Peillon - Directrice de la Recherche et de la Stratégie ESG Une telle organisation, à la fois originale et innovante dans le monde de la gestion d'actifs, garantit une véritable intégration des enjeux financiers et extra-financiers. En capitalisant sur cet atout fort, Groupama AM déploie sa stratégie ESG qui repose sur deux objectifs : diffuser un socle de compétences ESG à l'ensemble de la société de gestion et adapter son offre ESG. « Le récent déploiement de SimCorp Dimension au sein de l'entreprise permet aux gérants d'avoir accès à l'ensemble des informations ESG directement dans leurs outils de gestion et non plus uniquement dans un outil dédié » précise Aurélie de Barochez. « C'est une étape nécessaire afin de pouvoir formaliser la prise en compte des enjeux ESG dans nos décisions d'investissement » ajoute-t-elle. Des plans de formations internes sont prévus afin de diffuser à l'ensemble de la société de gestion une culture commune ESG. Les prochaines étapes de mise en œuvre de l'intégration ESG porteront notamment, à compter de 2019, sur l'enrichissement de l'offre de fonds.

