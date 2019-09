Le partenariat noué avec la Fondation AlphaOmega – expert dans la structuration et le développement des associations caritatives majeures - permettra à Groupama Asset Management de soutenir la croissance de 7 associations de référence dans l’éducation, présentes sur tout le territoire français.

« L’éducation est une priorité stratégique de notre politique RSE », indique Jean-Louis Autant, Directeur de la RSE et de la prospective chez Groupama Asset Management. « C’est le levier le plus puissant pour favoriser la mobilité sociale dans tous les territoires. Nous voulons agir à grande échelle : la France compte près de 2 millions d’élèves d’origine modeste en difficulté scolaire. Notre partenariat avec la Fondation AlphaOmega nous permet d’avoir un impact sur 260 000 d’entre eux. Nos capitaux investis permettront de démultiplier le nombre de bénéficiaires au cours de notre partenariat ».

AlphaOmega, pionnier de la Venture philanthropy en France, s’inspire des méthodes de financement et d’accompagnement à la croissance du capital-investissement pour permettre aux acteurs caritatifs les plus performants de se structurer et d’étendre leur impact à l’échelle nationale. La fondation agit comme un label et un intermédiaire professionnel entre investisseurs sociaux et associations : au terme d’une due diligence appronfondie, les associations les plus efficaces dans la lutte contre l’échec scolaire intègrent le portefeuille d’AlphaOmega et bénéficient d’un programme d’accélération à la croissance piloté par ses directeurs d’investissement sociaux.

« En choisissant d’investir dans les associations par notre intermédiaire, Groupama Asset Management a la garantie de maximiser l’impact social des capitaux engagés », déclare Elisabeth Elkrief, Directrice générale d’AlphaOmega. « Nous apportons à nos associations le soutien financier, stratégique et opérationnel indispensable à leur croissance, démultiplié par le concours des financeurs et mécènes de compétences les plus réputés, tels qu’Oliver Wyman ou Devoteam. Par ailleurs, ce soutien est dirigé uniquement vers la structuration de nos associations, ce que le monde philantropique peine à financer. Groupama AM permet à ces entrepreneurs sociaux à fort impact social de bénéficier du même accompagnement que dans le secteur privé, et d’adresser les problèmes sociétaux à grande échelle et à coût maîtrisé ».

En pratique, les capitaux engagés sur les fonds propres de Groupama Asset Management, via une enveloppe de dons de plus de 700 000 euros par an, sur une période de trois ans, seront versés à la Fondation AlphaOmega, qui soumettra une série de projets de structuration de ces associations éligibles aux dons, dont 2 à 3 seront sélectionnés sous la responsabilité de sa Direction RSE, selon une logique active et responsable d’accompagnement.



Agir à plus grande échelle

Cette initiative constitue une avancée supplémentaire pour Groupama Asset Management qui, depuis deux décennies, place les enjeux environnementaux, sociétaux et de gouvernance (ESG) au centre de son approche.

En effet, la première étape a été, dès 2001, le lancement de fonds labellisés ISR (Investissement Socialement Responsable) conjointement au développement d’une équipe interne d’analyse extra-financière. Dans un second temps, Groupama AM a adapté son organisation à cet engagement en intégrant progressivement des critères E,S,G à l’ensemble de ses expertises de gestion, une évolution concrétisée par la création d’une Direction de la Stratégie ESG. En cohérence avec ces développements, une Direction de la RSE a été créée en 2016 avec pour objectif la mise en oeuvre d’actions concernant les piliers E (Environnement) et S (sociaux et sociétaux) à l’échelle de l’entreprise.

« L’aboutissement du partenariat avec AlphaOmega marque aujourd’hui une nouvelle étape, permettant une démultiplication de notre impact sociétal via le changement d’échelle de nos actions. Il s’agit de structurer encore davantage notre démarche et de concentrer nos aides à l’enfance sur le volet éducatif avec des moyens financiers significatifs », précise Jean-Louis Autant.

La collaboration est aussi une étape importante pour la Fondation AlphaOmega, dont le soutien financier et en compétences auprès des associations est démultiplié par cette nouvelle source de financement.

«L’un des enjeux majeurs de nos associations est la digitalisation de leurs outils pédagogiques, afin de pouvoir toucher un maximum de jeunes en difficulté. Cela nécessite des investissements conséquents et un savoir-faire très spécifique. Notre partenariat avec Groupama Asset Management est un coup d’accélérateur dans le changement d’échelle de nos associations » explique Elisabeth Elkrief. Ainsi, un premier don vient d’être réalisé par Groupama Asset Management afin de financer la rénovation pédagogique d’Entreprendre pour Apprendre*. A travers l’expérience de l’entrepreneuriat, l’association agit comme un tremplin pour l’avenir social et professionnel de plus de 33 000 jeunes. Grâce à l’accompagnement d’AlphaOmega, l’association a pu digitaliser ses programmes et ambitionne de toucher 100 000 jeunes d’ici à 3 ans.

« En tant que gérant d’actifs, nous sommes engagés dans le long terme et nous sommes convaincus que la finance a un rôle à jouer, dans un monde confronté à de multiples transitions » ajoute Jean-Marie Catala, Directeur Général Délégué de Groupama Asset Management. « La transmission aux générations futures est un défi sociétal qui est au coeur des enjeux à venir et l’éducation en est le pilier » conclut-il.

Outre le partenariat avec AlphaOmega, Groupama Asset Management est en train de concevoir, par ailleurs, un fonds diversifié sur le thème des générations futures qui sera lancé d’ici la fin de l’année.



*L’association Entreprendre pour Apprendre a pour objectif d’aider les jeunes de 9 à 25 ans à révéler leur potentiel grâce à un projet pédagogique entrepreneurial et collectif, dont ils sont les acteurs. Chaque année, plus de 33 000 jeunes, aidés par leur enseignant et un parrain issu du monde de l’entreprise, se mobilisent pendant une année scolaire pour créer une entreprise grandeur nature.

A propos de GROUPAMA ASSET MANAGEMENT, Gestionnaire Activement Responsable

Acteur de référence en France auprès des investisseurs institutionnels avec 109 Md€ d’actifs (au 31/07/2019), Groupama Asset Management figure aujourd’hui au 9ème rang des sociétés de gestion d’actifs françaises. Filiale de Groupama, assureur mutualiste, elle permet à sa clientèle d’investisseurs professionnels de bénéficier de sa gestion activement responsable multi-expertises : un mode de gestion long terme, résolument active, s’appuyant sur une forte capacité de recherche.

A propos du groupe Groupama

Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes intemporelles pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Il s'appuie sur des communautés d’entraide, humaines, proches, optimistes et responsables. Fort de ses trois marques – Groupama, Gan, Amaguiz, le Groupe Groupama, l’un des premiers groupes d’assurance mutualistes en France, développe ses activités d’assurance, et de services dans dix pays. Le groupe compte 12 millions de sociétaires et clients et 32 000 collaborateurs à travers le monde, avec un chiffre d’affaires de 14,3 milliards d’euros. Retrouvez toute l’actualité du Groupe Groupama sur son site internet (www.groupama.com) et sur son compte Twitter (@GroupeGroupama).



À propos de la FONDATION ALPHAOMEGA, pionnier de la Venture Philanthropy

La Fondation AlphaOmega, reconnue d’utilité publique et abritante, a été créée en 2010 par Maurice Tchenio, co-fondateur d’Apax Partners, pour accélérer la croissance des plus grandes associations éducatives en France. Sur le modèle du capital-investissement, la Fondation AlphaOmega, pionnier de la Venture philanthropy, a fait de l’accompagnement à la croissance sociale un métier. Avec le concours d’investisseurs et de mécènes de compétences les plus réputés, elle apporte le soutien financier, stratégique et opérationnel indispensable aux associations à fort impact social pour se structurer et changer d’échelle.

AlphaOmega accompagne 7 associations leaders dans la prévention du décrochage scolaire, l’orientation et l’insertion professionnelle, qui permettent chaque année à 260 000 jeunes d’origine modeste de prendre le chemin de la réussite.

En savoir plus : www.alphaomegafondation.com

