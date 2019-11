Groupama Asset Management lance le fonds G Fund World [R]evolutions 0 06/11/2019 | 15:37 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires G Fund World [R]evolutions est un fonds actions internationales, ciblant les valeurs innovantes actrices des mutations scientifiques, technologiques ou sociétales en cours. Qu’il s’agisse d’entreprises « en évolution », « de rupture » ou à l’origine d’une « révolution », toutes se distinguent par des perspectives d’accélération de leur croissance bénéficiaire. Groupama Asset Management lance G Fund World [R]evolutions, un fonds actions internationales dont la stratégie d’investissement repose sur une sélection rigoureuse d’entreprises jugées innovantes, bien positionnées pour être les leaders de demain dans leur domaine d’activité. Dans un monde marqué par l’accélération des mutations scientifiques, technologiques, sociétales, et l’évolution des modes de consommation, les entreprises doivent innover pour adapter leur modèle d’affaires de plus en plus rapidement et avec beaucoup d’agilité. C’est à l’aune de ces bouleversements structurels que Groupama Asset Management a conçu cette nouvelle proposition d’investissement, dont l’objectif est d’identifier les entreprises internationales actrices de ces transformations et créatrices de valeur. Evolution, Rupture et Révolution En détail, l’équipe de gestion a segmenté l’univers d’investissement selon trois thématiques phares en fonction des caractéristiques et perspectives spécifiques de ces entreprises : l’Evolution, la Rupture et la Révolution. Les entreprises “ en évolution ” sont celles qui s’adaptent en réinventant leurs produits / services, de leur stratégie, de leurs processus internes, de leur manière d’interagir avec leurs clients. Les secteurs dans lesquels elles opèrent sont variés : chimie, télécoms, transports….

Les entreprises “ de rupture ” bouleversent leur industrie : Elles la transforment radicalement et viennent challenger les positions existantes. Certaines interviennent par exemple, dans les secteurs du low-cost et de la distribution numérique notamment.

Les entreprises à l’origine d’une “ révolution ”changent le monde. Les répercutions qu’elles provoquent dépassent leur domaine d’activité. Elles répondent souvent à un enjeu sociétal et créent un nouveau marché, à l’instar de certaines entreprises de la biotechnologie. « Nous nous intéressons aux phases de croissance exponentielle de ces entreprises. Qu’il s’agisse d’évolution, de rupture ou de révolution, toutes les valeurs que nous ciblons ont en commun des perspectives d’inflexion de leur activité, d’accélération de leurs bénéfices et donc de leur création de valeur pour l’actionnaire » explique Philippe Vialle, Gérant actions internationales. « Le cas de la révolution numérique à l’œuvre depuis quasiment trois décennies est un exemple intéressant : l’ère des moteurs de recherche a été relayée par celle des réseaux sociaux, ellemême relayée par celle du big data, de la mobilité et des services digitaux. Désormais, nous sommes entrés de plain-pied dans l’ère du web 4.0 nourri par l’intelligence artificielle » illustre-t-il. G Fund World [R]evolutions devrait compter environ 45 lignes en portefeuille, sans contrainte géographique ni sectorielle. L’indice de référence du fonds est le MSCI World EUR clôture (dividendes nets réinvestis). « L’originalité de ce fonds par rapport aux autres fonds thématiques, c’est que nous ne partons pas de grandes tendances macro-économiques pour sélectionner les entreprises sur lesquelles nous investissons. Ce sont directement les entreprises et leurs capacités d’innovation qui sont notre source d’inspiration dans une démarche de pur stock-picking, nous permettant ainsi d’élargir notre horizon d’investissement à potentiellement tous les secteurs d’activités. C’est une vraie différenciation. » ajoute Jean-Marie Catala, Directeur général délégué. Informations réglementaires sur le fonds G Fund World [R]evolutions- IC Code ISIN LU1897556350 Nature juridique Compartiment de SICAV luxembourgeoise Objectif de gestion Objet Indicateur de référence MSCI World clôture € (dividendes nets réinvestis) Type d’OPC OPCVM Capitalisation/ Distribution Capitalisation Périodicité de la VL Quotidienne Souscriptions/ rachats Tous les jours ouvrés avant 11:00h, heure de Paris. – VL inconnue – Règlement J+3 Frais de gestion maximum (%) Fixes : 1,00% Variables : 10 % de la surperformance nette de frais par rapport à l’indice de référence MSCI World clôture EUR (dividendes nets réinvestis) Commission de souscription (%) Non acquises à l’OPCVM : 4%

Acquise à l’OPCVM : Néant Commission de rachat (%) Non acquise à l’OPCVM : Néant

* à partir du 11/10/2019

A propos de GROUPAMA ASSET MANAGEMENT, Gestionnaire Activement Responsable Acteur de référence en France auprès des investisseurs institutionnels avec 109 Md€ d'actifs (au 31/07/2019), Groupama Asset Management figure aujourd'hui au 9ème rang des sociétés de gestion d'actifs françaises. Filiale de Groupama, 1ère mutuelle d'assurance en France, elle permet à sa clientèle d'investisseurs professionnels de bénéficier de sa gestion activement responsable multi-expertises : un mode de gestion long terme, résolument active, s'appuyant sur une forte capacité de recherche.

Kenza Hajjaj

Tél. +33 (0)6 16 83 28 67

khajjaj@fargo.agency Yohann Hendrice

Tél. +33 (0)6 16 83 28 89

yhendrice@fargo.agency

