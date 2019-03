Frédérique Caron rejoint l'équipe de gestion small & mid cap de Mandarine Gestion 0 10/12/2018 | 11:37 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Mandarine Gestion, la société de gestion entrepreneuriale spécialiste de la gestion actions, annonce l’arrivée de Frédérique Caron au poste de Gérante Actions Small & Mid Cap. Forte d’une expérience de près de 15 ans dans la gestion d’actifs, elle prend la responsabilité de Mandarine Unique, le fonds Small & Mid Cap Europe de Mandarine Gestion, dont le processus d'investissement reste inchangé. Le fonds vise à investir dans des petites et moyennes sociétés cotées sélectionnées pour leur potentiel de croissance et possédant un profil « unique » dans leur domaine. « Frédérique est une spécialiste reconnue des petites et moyennes valeurs européennes, bénéficiant d’un excellent historique de performance, a déclaré Marc Renaud, Président Directeur Général de Mandarine Gestion. Nous sommes ravis qu’elle rejoigne nos équipes et mette son expertise au service de notre gestion de conviction. » Biographie : Frédérique Caron, 40 ans, a débuté sa carrière dans l’Asset Management en 2001 chez Commerzbank, avant de rejoindre CCR AM en 2002, où elle devient gérante actions petites et moyennes valeurs européennes en 2004. Elle participe en 2012 à la création d’Erasmus Gestion, où elle est Gérante associée, puis rejoint HSBC GAM en 2016 comme gérante actions petites et moyennes valeurs. Frédérique Caron est diplômée de l’école Supérieure de Commerce de Reims et titulaire de la certification CFA. Contact Presse: Vanessa TALBI – Shan – 01 47 03 93 79 – 06 11 54 20 65 – vanessa.talbi@shan.fr A Propos de Mandarine Gestion Créée en 2008, Mandarine Gestion est une société de gestion indépendante française, spécialiste de l’investissement en actions, qui combine l’indépendance d’une boutique de gestion à taille humaine et le soutien d’actionnaires minoritaires de renom (Arkéa Investment Services, Financière Dassault et La Banque Postale AM). Mandarine Gestion gère aujourd’hui 3,5 milliards d’euros et compte 34 collaborateurs. Elle déploie son offre de gestion en France et dans plusieurs pays européens auprès d’une clientèle diversifiée d’investisseurs institutionnels, distributeurs, sociétés de multigestion et conseillers en gestion de patrimoine.

Mandarine Gestion est également un acteur impliqué dans l’économie sociale et solidaire au travers notamment de la gestion du fonds NovESS, initié par la Caisse des Dépôts et Consignations.

©Kiidline 2013 0

Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue

Copyright © 2009 Morningstar. All Rights Reserved. The information, data and opinions expressed (“Information”) and contained herein: (1) are proprietary to Morningstar and/or its content providers and are not intended to represent investment advice or recommendation to buy or sell any security; (2) may not be copied or distributed without express license to do so; and (3) are not warranted to be accurate, complete or timely. Morningstar reserve its rights to charge for access to these Ratings and/or Rating report. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this Rating, Rating Report or Information contained therein.