Après Mandarine Entrepreneurs en 2018, Mandarine Active et Mandarine Opportunités en début d'année, le fonds Mandarine Europe Microcap vient d'obtenir le Label ISR (Investissement Socialement Responsable). Il s'agit du premier fonds microcap à recevoir le label français. Le fonds intègre désormais des critères extra-financiers dans son processus d'investissement. Une notation propriétaire basée sur les piliers ESG (Gouvernance, Social, Environnement) permet l'exclusion de l'univers d'investissement des entreprises les moins bien notées au sein de chaque secteur, selon une approche « Best in Class ». L'engagement actionnarial viendra promouvoir la transparence à travers un dialogue avec les sociétés les moins bien notées. La stratégie du fonds Mandarine Europe Microcap se focalise sur une sélection de 160 à 200 sociétés en forte croissance et peu corrélées, au sein d'un univers dynamique et très diversifié. Le processus d'investissement associe méthodologie quantitative et analyse fondamentale et intègre le suivi des risques au cœur du processus de gestion. Le fonds est éligible au PEA et au PEA-PME. « L'originalité de l'approche de l'investissement responsable de Mandarine Gestion vient du fait que chaque gérant peut décider d'inclure des critères ISR dans sa stratégie de gestion. L'obtention du label ISR d'État pour cette expertise vient souligner une fois encore notre démarche d'investisseur engagé », déclare Marc Renaud, Président de Mandarine Gestion.

Plus d'informations sur le Label ISR A Propos de Mandarine Gestion Créée en 2008, Mandarine Gestion est une société de gestion indépendante française, spécialiste de l’investissement en actions, qui combine l’indépendance d’une boutique de gestion à taille humaine et le soutien d’actionnaires minoritaires de renom (Arkéa Investment Services, Financière Dassault et La Banque Postale AM). Mandarine Gestion gère aujourd’hui 4 milliards d’euros et compte 35 collaborateurs. Elle déploie son offre de gestion en France et dans plusieurs pays européens auprès d’une clientèle diversifiée d’investisseurs institutionnels, distributeurs, sociétés de multigestion et conseillers en gestion de patrimoine. Mandarine Gestion est également un acteur impliqué dans l’économie sociale et solidaire au travers de la gestion du fonds NovESS, initié par la Caisse des Dépôts et Consignations.

