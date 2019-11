L’attribution du label ISR a été accordée au nouveau fonds MAM Transition Durable Actions et renouvelée aux FCP MAM Human Values et Nouvelle Stratégie 50, pour une durée de 3 ans, après un audit effectué par EY France. Ce résultat souligne les engagements constants de Meeschaert AM pour rendre la finance plus responsable. Pionnier de l’investissement éthique en France avec la création de Nouvelle Stratégie 50 dès 1983, le groupe Meeschaert place, depuis son origine, l’Homme au cœur de ses préoccupations.

Soutenu par le ministère de l’Economie et des Finances, ce label s’assure :

de l’intégration des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans la gestion des fonds qu’il certifie,

et de la mise en œuvre de mesures concrètes de leur impact positif en faveur d’une économie durable.

Véritable outil pour choisir des placements responsables, il apporte ainsi une meilleure transparence des processus d’investissement et renforce la visibilité des produits ISR.



A propos des fonds labellisés :

Nouvelle Stratégie 50 : créé en 1983, ce FCP diversifié se positionne selon des critères éthiques et de développement durable dont les valeurs sont sélectionnées en partenariat avec l’association Ethique et Investissement ;

: créé en 1983, ce FCP diversifié se positionne selon des critères éthiques et de développement durable dont les valeurs sont sélectionnées en partenariat avec l’association Ethique et Investissement ; MAM Human Values : lancé en 1998, il est destiné à replacer l’humain au centre des investissements selon des critères éthiques et de développement durable. Il offre également des parts de partage au profit de fondations et d’associations ;

: lancé en 1998, il est destiné à replacer l’humain au centre des investissements selon des critères éthiques et de développement durable. Il offre également des parts de partage au profit de fondations et d’associations ; MAM Transition Durable Actions : lancé en 2019, ce fonds accompagne la transformation vers une économie responsable. Il est créé en association avec un comité d’experts externes de la Fondation GoodPlanet, de l’Institution for Climate Change (I4CE) et du Fonds de Dotation pour la Biodiversité (FDB).

Depuis plus de 30 ans, le groupe Meeschaert fait évoluer sa méthodologie ISR et les processus de sélection extra-financière de ses investissements pour faire progresser une gestion toujours plus responsable. L’équipe des analystes ISR mène des recherches en interne et s’appuient sur différents partenaires. Sa dernière innovation en matière d’ISR a consisté, en juillet 2019, à lancer les fonds MAM Transition Durable Obligations et MAM Transition Durable Actions dont elle a publié fin août les trois premières empreintes (eau, alimentation et sociale).

« Depuis, le lancement du fonds Nouvelle Stratégie 50 en 1983, nous sommes convaincus que Meeschaert AM va dans la bonne direction pour contribuer à une économie plus positive et durable. Le renouvellement du label ISR vient conforter nos engagements et récompenser le travail de nos équipes et de nos partenaires » précise Aurélie Baudhuin, Directeur général délégué et Directeur de la Recherche ISR de Meeschaert AM.



A propos de Meeschaert AM

Créé en 1935, le groupe Meeschaert représente près de 6 milliards d’euros d’actifs gérés et sous surveillance. Il s’organise en quatre pôles : la gestion privée, le family office, la gestion d’actifs et le private equity. Le groupe est présent en France, dans les villes de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris, Strasbourg et Toulouse, et aux Etats-Unis, à New York. Meeschaert AM gère 1,4 milliard d’euros au 31 décembre 2018 et exerce ses compétences dans les gestions actions, taux, convertibles, flexibles et de rendement absolu en utilisant des supports d’investissement très variés. Pionnière des gestions éthiques, elle renforce en permanence sa démarche en co-construisant, avec ses clients, des approches plus spécifiques.



Contacts presse

Citigate Tom Ruvira / Yoann Besse - Tél. +33 (0)1 53 32 84 73 / +33 (0)1 53 32 78 89

tom.ruvira@citigatedewerogerson.com / yoann.besse@citigatedewerogerson.com

Groupe Meeschaert Nathalie Cuvelier / Christophe Sanchez - Tél. +33 1 53 40 20 20

ncuvelier@meeschaert.com / csanchez@meeschaert.com