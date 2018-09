Meeschaert Asset Management a le plaisir d’annoncer la nomination de Nicolas Gautier en tant que Directeur de la distribution.

Sous la direction de Benoît Vesco, Directeur général de Meeschaert Asset Management, Nicolas Gautier prend la responsabilité d’une fonction clé, traduisant ainsi les ambitions de développement de la société de gestion du groupe Meeschaert, plus particulièrement auprès de la clientèle des investisseurs institutionnels (banques privées, multi-gérants, mutuelles, assurances…).

Fort de plus de 15 ans d’expérience dans le secteur de la finance, Nicolas Gautier a commencé sa carrière professionnelle chez Société Générale Corporate & Investment Banking où il a développé la clientèle des grands corporates français, puis des institutions financières. A partir de 2006, il a ensuite exercé différentes fonctions commerciales au sein de structures de gestion à taille humaine indépendantes. Il était notamment directeur commercial pour les institutionnels et banques privées chez Convictions AM depuis 2009, avant de prendre la direction commerciale de Auris IM en 2013.

Benoît Vesco, Directeur général de Meeschaert Asset Management, souligne : « Nous sommes convaincus que Nicolas saura contribuer avec succès à la promotion de nos expertises de gestion - notamment en matière d’ISR – et de notre capacité à mettre en place des solutions sur mesure pour nos clients. »



A propos du groupe Meeschaert

Créé en 1935, le groupe Meeschaert représente plus de 6 milliards d’euros d’actifs gérés et sous surveillance au 30 juin 2018. Il s’organise en quatre pôles : la gestion privée, le family office, la gestion d’actifs et le private equity. Le groupe est présent en France, dans les villes de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Paris, Strasbourg et Toulouse, et à l’étranger, à New York et à Bruxelles.



A propos de Meeschaert Asset Management

Meeschaert Asset Management gère 1,6 milliard d’euros au 30 juin 2018 et exerce ses compétences dans les gestions actions, taux, convertibles, flexibles et de rendement absolu en utilisant des supports d’investissement très variés. Pionnière dans les gestions éthiques en France dès 1983, avec le premier fonds ISR, Nouvelle Stratégie 50, elle renforce depuis sa démarche en réfléchissant, avec ses clients, sur des approches plus spécifiques

Contacts presse

Citigate Dewe Rogerson

virginie.pavlidis@citigatedewerogerson.com / 06 66 41 01 22

laurence.bault@citigatedewerogerson.com / 06 64 12 53 61

Groupe Meeschaert

Nathalie Cuvelier / Christophe Sanchez Tél. +33 1 53 40 20 20

ncuvelier@meeschaert.com / csanchez@meeschaert.com