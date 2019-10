Mirabaud Asset Management annonce le lancement d'une deuxième stratégie de dette émergente à échéance fixe 0 31/10/2019 | 09:37 Envoyer par e-mail :

Mirabaud Asset Management annonce offrir dorénavant une nouvelle solution aux investisseurs en euros avec le lancement d'un second fonds de dette émergente à échéance fixe. Cette offre fait suite au lancement réussi, plus tôt cette année, d'une stratégie de dette émergente à échéance 2024, qui affiche 100 millions de dollars d'actifs sous gestion. La stratégie Emerging Market 2025 Fixed Maturity de Mirabaud sera lancée fin novembre. Le véhicule vise à tirer profit des rendements intéressants actuellement offerts par les émetteurs des marchés émergents grâce à son profil proche d'une obligation, mais présentant la même diversification qu'un portefeuille de dette libellée en euros ou couverte contre le risque de change de l'euro. Cette stratégie offre une exposition aux obligations émergentes libellées en monnaie forte présentant une échéance en 2025. Elle adopte une approche d'achat et de conservation des titres sur les segments des obligations d'entreprises et des émissions souveraines et quasi-souveraines, en sélectionnant certaines des meilleures opportunités assorties d'un profil rendement/risque parmi les plus élevés des marchés émergents mondiaux. Ce nouveau support sera géré par Daniel Moreno, responsable de la dette émergente, et Puneet Singh, gérant senior de portefeuille obligataire. Possédant tous les deux une longue expérience de l'investissement obligataire sur les marchés émergents, ils gèrent actuellement la stratégie Global Emerging Market Bond, mettant en œuvre des décisions d'investissement dynamiques entre les sous-classes d'actifs et les devises, à différents stades du cycle économique. Daniel Moreno déclare : « Nous sommes ravis de proposer aux investisseurs une nouvelle offre d'investissement dynamique pour satisfaire leurs besoins en constante évolution, répondant cette fois-ci à la demande du marché d'une solution en euros. Dans un contexte de taux d'intérêt historiquement bas en Europe, la dette émergente offre une alternative de choix aux investisseurs qui recherchent un revenu stable, un taux de rendement satisfaisant et un niveau de risque modéré. En investissant dans un fonds à échéance fixe, les investisseurs peuvent atteindre l'ensemble de ces objectifs tout en réduisant considérablement les risques associés au manque croissant de liquidité constaté sur le marché. »

Mirabaud Asset Management Avec des bureaux à Genève, Zurich, Paris, Londres, Madrid, Barcelone et Milan la division de gestion d’actifs du Groupe Mirabaud se concentre exclusivement sur la gestion de fonds et les services de conseil. Son offre comprend : la gestion active des fonds d’actions (Suisse, Royaume-Uni, France, Espagne, Europe, Asie, marchés émergents, international);

la gestion obligataire, dont les obligations convertibles et les obligations à haut rendement;

la gestion des placements alternatifs;

l’allocation dynamique des multi-actifs;

la gestion private equity. La philosophie d’investissement de Mirabaud Asset Management, axée sur la création de performance, est fondée sur une vision à long terme, de fortes convictions encadrées par des processus clairs au sein d’un groupe s’appuyant sur près de deux cents ans d’histoire ininterrompue dans la gestion de patrimoine.

Le Groupe Mirabaud Mirabaud a été fondé à Genève en 1819. Au fil du temps, il s’est développé pour constituer un groupe international. Mirabaud propose à ses clients des services financiers et des conseils personnalisés dans trois domaines d’activité : Wealth Management (gestion de portefeuille, conseils en investissements et services aux gérants de patrimoine indépendants), Asset Management (gestion institutionnelle, gestion et distribution de fonds) et Securities (courtage, recherche, marché des capitaux). Le Groupe emploie quelque 700 collaborateurs et compte des bureaux en Suisse (Genève, Bâle et Zurich), en Europe (Londres, Luxembourg, Paris, Madrid, Barcelone, Valence, Séville et Milan) et dans le reste du monde (Montréal, Dubaï, Sao Paulo et Montevideo). Pour plus d’informations, veuillez consulter le site : www.mirabaud.com

