Mirova, affilié dédié à l'investissement responsable de Natixis Investment Managers, vient d'acquérir un projet photovoltaïque de 25 MW au Portugal auprès du promoteur local Hyperion Renewables, par l'intermédiaire de son fonds Mirova-Eurofideme 3. Le projet, prêt à construire, a obtenu un accord de financement de la banque portugaise Banco BPI; signé un contrat de construction clé en main (EPC) avec Jayme da Costa ; et obtenu un contrat d'achat d'électricité (PPA) à long terme avec Axpo. Situé dans la région d'Evora, il devrait être mis en service début 2019 et aura une production annuelle estimée à 50 GWh, ce qui équivaut à la consommation de 14 000 foyers. Hyperion conservera une participation minoritaire dans le projet et sera en charge de la supervision technique de la centrale solaire. « Le développement de ce projet a été extrêmement difficile pour plusieurs raisons. Nous sommes convaincus que le partenariat avec Mirova et son investissement ont permis de renforcer la robustesse et la crédibilité du projet et, avec les acteurs clés de l'opération - BPI, Axpo, Jayme da Costa - nous avons hâte de procéder à la construction et l'exploitation de cette infrastructure. Hyperion est heureux de travailler avec l'équipe de Mirova, à la fois professionnelle et expérimentée », déclare Aytea Alvarez-Amandi, Directeur Général d'Hyperion Renewables. « Nous sommes très satisfaits de notre nouveau partenaire et souhaitons renforcer nos relations avec Mirova » , ajoute Pedro Rezende, Président Directeur Général d'Hyperion. Raphaël Lance, Directeur des Fonds de Transition Energétique chez Mirova, se félicite de ce partenariat : « Nous sommes ravis de travailler avec Hyperion, qui est en train de développer l'un des plus grands portefeuilles photovoltaïques au Portugal. Le projet, garanti par un PPA à long terme, repose sur de bons fondamentaux. Ces derniers sont des conditions essentielles d'un investissement durable, étant donné que nous évoluons dans un environnement sans subvention. La qualité des équipe d'Hypérion a été déterminante dans la décision d'investissement. Nous nous réjouissons de poursuivre notre coopération avec eux ». Il s'agit de la deuxième transaction dans les énergies renouvelables de Mirova au Portugal, où Mirova-Eurofideme 3 s'était déjà associé à RP Global pour financer la construction d'une centrale hydroélectrique de 10 MW récemment mise en service. À ce jour, Mirova gère trois fonds d'infrastructures dédiés au financement en capitaux propres ou en dette mezzanine de projets d'énergies renouvelables en Europe. Ces fonds représentent environ 500 millions d'euros d'encours sous gestion. La société affiche à son compteur 70 transactions pour une capaciété installée de totale de 1,7 GW.

