Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Grâce à un pilotage précis de l’empreinte carbone de ses stratégies, Mirova a réduit celle de son portefeuille consolidé actions : de 3,5°C il y a un peu plus de deux ans, cette dernière est passée à 1,7°C. Mirova s’inscrit donc, sur toutes ses classes d’actifs, dans la trajectoire 2°C définie par la communauté internationale. Depuis sa création, Mirova, affilié de Natixis Investment Managers, souhaite placer au cœur de sa stratégie les enjeux d’une économie durable. Son objectif est de proposer des solutions qui bénéficient à l’ensemble des parties prenantes de la société, dans une perspective de long terme. Mirova a donc naturellement adhéré aux initiatives « Montreal Carbon Pledge » et « Portfolio Decarbonization Coalition » lancées parallèlement par les Principles for Responsible Investment (PRI) et le United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP-fi) en amont de la COP 21 (Conférence sur le climat de Paris 2015). Aujourd’hui, il existe un consensus international sur le fait que l’augmentation de la température devrait rester limitée à 2°C pour éviter les effets les plus graves du changement climatique. Ce scénario, qui implique des coupes drastiques dans les émissions de gaz à effet de serre dans les décennies à venir, est celui que Mirova a pris comme référence dans son activité. Pour répondre à ces engagements, Mirova a développé une méthodologie permettant de mesurer l’empreinte climatique de ses investissements, mais aussi des principaux indices de marché. Cette méthodologie, contrairement à la plupart des approches développées précédemment, adopte une vision « cycle de vie » de l’empreinte carbone, qui permet de prendre en compte les émissions liées aux produits et services des entreprises. En effet, leur impact sur le climat est crucial dans de nombreux secteurs, que ce soit positivement - pour les énergies renouvelables et les solutions d’efficacité énergétique notamment-, ou négativement – par exemple pour les énergies fossiles. Cette méthode permet de calculer, au niveau des projets, des entreprises, ou des portefeuilles, un indicateur final donnant le niveau d’adéquation avec un scénario climatique. Certaines classes d’actifs, par la nature même de leur activité ou du portefeuille construit par Mirova ont respecté, dès la mise en place de cet indicateur carbone, le scénario 2°C. C’était notamment le cas sur les expertises green bonds, infrastructures généralistes et infrastructure énergies renouvelables. En revanche, le portefeuille consolidé actions s’établissait à 3,5°C en 2015. Largement inférieure à celle des indices boursiers de référence (5°C pour le MSCI Europe et 4,9°C pour le MSCI World, selon nos analyses), cet indicateur témoignait déjà des effets de la philosophie de Mirova sur sa gestion. Néanmoins, en pilotant l’empreinte carbone de façon toujours plus précise, les équipes sont parvenues à la faire diminuer progressivement, tout en préservant la recherche de performance. Une vision plus large et plus transversale des sujets environnementaux a notamment permis d’identifier des sociétés porteuses de solutions dans tous les secteurs d’activités. L’empreinte carbone du portefeuille consolidé actions de Mirova est aujourd’hui de 1.7°C. « Pour faire diminuer l’empreinte carbone de nos portefeuilles actions, nous sommes notamment allés chercher des valeurs présentes sur toute la chaîne de valeur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, ainsi que des sociétés cotées de taille moyenne non représentées dans les indices. » explique Hervé Guez, directeur de la recherche et de la gestion actions et taux chez Mirova. « Ce travail témoigne de notre volonté et de notre capacité de répondre à nos engagements, et de proposer à nos clients des solutions conciliant fort impact environnemental et social et recherche de performance », conclut Hervé Guez. Contact presse Mirova

A propos de Mirova Mirova est une société de gestion dédiée à l'investissement responsable. Grâce à sa gestion de conviction, l'objectif de Mirova est de combiner création de valeur sur le long terme et développement durable. Pionniers dans de nombreux domaines de la finance durable, les talents de Mirova ont pour ambition de continuer à innover afin de proposer à leurs clients des solutions adaptées à leurs besoins et à fort impact.

À propos de Natixis Investment Managers Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme de solutions adaptées. Riches des expertises de 26 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons l'approche Active Thinking? pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs, quelles que soient les conditions de marché.

Natixis Investment Managers est classée parmi les plus grandes sociétés de gestion d'actifs dans le monde1 (830 Mds d'euros / 997 Mds de dollars d'actifs sous gestion2).

Valeur nette des actifs au 31 décembre 2017.

