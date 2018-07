Fonds / OPCVM

Ostrum Asset Management

Jean-Louis Scandella nommé directeur des gestions actions d'Ostrum Asset Management 0 0 03/04/2018 | 13:37 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Jean-Louis Scandella rejoint Ostrum Asset Management, un affilié de Natixis Investment Managers, le 3 avril 2018 en tant que Directeur des gestions actions/Equity Chief Investment Officer. Il aura pour mission de renforcer les compétences en gestion actions européennes et émergentes et de repositionner l’offre pour chercher à délivrer les meilleurs résultats d’investissement possibles aux clients. Jean-Louis Scandella supervisera les équipes de gestion actions basées à Paris et Singapour, composées de 27 experts*, qui gèrent aujourd’hui plus de 23,6 milliards d’euros* pour des clientèles institutionnelles, particuliers et distributeurs externes. Jean-Louis Scandella sera rattaché à Ibrahima Kobar, directeur général délégué, directeur des gestions et membre du Comité exécutif d’Ostrum Asset Management. Jean-Louis a débuté sa carrière en 1990 comme analyste financier sell-side à Paris. En 1992, il intègre la banque d’investissement de la Société Générale à Francfort puis y développe à Londres l’activité Société Générale European Emerging Markets. En 2006, il rejoint Comgest en tant que gérant actions émergentes puis, en 2014, il est nommé directeur des gestions actions chez Barings Asset Management à Londres. Jean-Louis Scandella, 54 ans, est titulaire d’une maîtrise de littérature allemande de l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV) et est diplômé de l’Institut des Etudes Politiques de Paris. Il est par ailleurs titulaire d’un DEA en Histoire Ancienne de l’Université de Paris I Panthéon Sorbonne. *Source Ostrum Asset Management au 31/12/2017, précédemment Natixis Asset Management. À propos d’Ostrum Asset Management Depuis plus de 30 ans, Ostrum Asset Management accompagne ses clients dans la réalisation de leurs projets financiers. Pour y parvenir et délivrer le meilleur résultat, nos gérants nourrissent leurs convictions d’une recherche propriétaire pointue et d’une analyse rigoureuse du risque à chaque étape du processus d’investissement. Basée en Europe, avec une présence aux États-Unis1 et en Asie2, Ostrum Asset Management propose une gamme performante en gestion active fondamentale obligataire et actions, ainsi que des solutions de gestion assurantielle, répondant aux besoins des investisseurs dans le monde entier. Ostrum Asset Management, un affilié de Natixis Investment Managers, gère 324,5 milliards d’euros3 pour le compte de ses clients institutionnels, particuliers et distributeurs externes. Ostrum Asset Management, Funding your tomorrow4.

1. États-Unis avec Ostrum Asset Management U.S., LLC, “Limited Liability Company”, enregistrée en qualité de « Investment Adviser » auprès de la SEC. 2. Asie avec Ostrum Asset Management Asia Limited – Société de gestion agréée par la “Monetary Authority of Singapore” – Filiale d’Ostrum Asset Management. 3. Source Ostrum Asset Management – 31/12/2017, précédemment Natixis Asset Management. 4. Financer votre avenir. À propos de Natixis Investment Managers Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme de solutions adaptées. Riches des expertises de 26 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons l’approche Active Thinking? pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs, quelles que soient les conditions de marché. Natixis Investment Managers est classée parmi les plus grandes sociétés de gestion d’actifs dans le monde1 (830 Mds d’euros / 997 Mds de dollars d’actifs sous gestion2). Natixis Investment Managers regroupe l'ensemble des entités de gestion et de distribution affiliées à Natixis Distribution, L. P. et Natixis Investment Managers S. A. Les stratégies ne sont pas toutes disponibles dans tous les pays.

1 Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2017 a classé Natixis Investment Managers (anciennement Natixis Global Asset Management) 15e plus grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2016. 2 Valeur nette des actifs au 31 décembre 2017. Contacts Presse OSTRUM ASSET MANAGEMENT

Alix Boisaubert - alix.boisaubert@ostrum.com - Tél : +33 (0) 1 78 40 81 81 NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

Bérengère Savelli - Berengere.Savelli@shan.fr - Tél. +33 (0) 1 44 50 58 73

©Kiidline 2013 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Actualités de la Société de Gestion 03/04 Jean-Louis Scandella nommé directeur des gestions actions d'Ostrum Asset Management KI 07/03 Natixis AM renommé Ostrum AM AO



Copyright © 2009 Morningstar. All Rights Reserved. The information, data and opinions expressed (“Information”) and contained herein: (1) are proprietary to Morningstar and/or its content providers and are not intended to represent investment advice or recommendation to buy or sell any security; (2) may not be copied or distributed without express license to do so; and (3) are not warranted to be accurate, complete or timely. Morningstar reserve its rights to charge for access to these Ratings and/or Rating report. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this Rating, Rating Report or Information contained therein.