Nordea Investment Funds SA

Moins d'un an après son lancement, le fonds Nordea 1- Low Duration European Covered Bond Fund vient d'atteindre un milliard d'euros d'actifs sous gestion

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Le fonds Nordea 1 – Low Duration European Covered Bond Fund (ISIN: LU1694212348 (BP-EUR) remporte un franc succès auprès des investisseurs au profil conservateur, en quête de rendement. Lancé le 24 octobre 2017, le fonds a atteint un milliard d’euros d’encours sous gestion rapidement, en moins d’un an. Alors que les investisseurs réévaluent l’exposition au risque de leur allocation, le fonds Nordea 1 – Low Duration European Covered Bond Fund a fait l’objet d’un fort intérêt de la part des investisseurs au profil conservateur, recherchant des solutions ayant un risque réduit et capables de faire travailler leurs liquidités. Le marché des obligations sécurisées européennes représentent une vaste classe d’actifs, liquide, souvent inexplorée par les investisseurs. Pourtant, la classe d’actifs se distingue par des standards de sécurité parmi les plus élevés, un aspect important pour tout investisseur averse au risque. Les obligations sécurisées offrent un double niveau de protection contre le défaut : il s’agit de titres de grande qualité, adossés à un pool d’actifs rigoureusement réglementés. De plus, ces obligations sont traitées favorablement par la régulation de l’Union européenne en cas d’insolvabilité, bénéficiant du même niveau de séniorité que les dépôts inférieurs à 100 000 euros. En complément de la sécurité inhérente à la classe d’actifs, le fonds est de faible duration, un positionnement limitant l’exposition au risque en cas de remontée des taux d’intérêt. Bien que les investisseurs les plus familiers de cette classe d’actifs l’adressent comme un investissement passif, celle-ci offre néanmoins un potentiel de génération d’alpha conséquent. « Les obligations sécurisées sont perçues par la plupart des investisseurs comme un marché « ennuyeux ». Recourir à la classe d’actifs par le biais de solutions passives est une énorme erreur » affirme Henrik Stille, gérant de portefeuille en charge du fonds. En effet, le marché des obligations sécurisées européennes est inefficient à plusieurs titres, seule une approche d’investissement active et éprouvée permet de capitaliser sur ces opportunités. Chez Nordea, l’équipe Danish Fixed Income & European Covered Bond a vingt ans d’expérience dans la gestion d’obligations sécurisées et compte 39 milliards d’euros d’actifs sous gestion, avec un historique éprouvé en matière de génération d’alpha. L’équipe est basée au Danemark, l’un des marchés les plus anciens et significatifs en matière d’obligations sécurisées. Le succès du fonds Nordea 1 – European Covered Bond Fund, autant que l’objectif d’offrir des solutions d’investissement à risque réduit pour les investisseurs, ont motivé le lancement de ce nouveau fonds. « Beaucoup d’investisseurs ne savent pas vers quel type de solution se tourner : ils redoutent d’être exposés au risque de marché, mais voient leur épargne érodée par la hausse de l’inflation » déclare Christophe Girondel, responsable monde de l’activité clients institutionnels et distribution de fonds chez Nordea Asset Management. « Le fonds Nordea 1 – Low Duration European Covered Bond Fund est une option pour mettre en œuvre sereinement leur parcours d’investissement et rentabiliser leur épargne. »

A propos de Nordea Asset Management Nordea Asset Management (213,4 milliards d’euros* sous gestion) fait partie du groupe Nordea, le plus grand groupe financier du Nord de l’Europe, avec 307 milliards d’euros d’actifs sous gestion*. Nordea Asset Management offre une large gamme de solutions d’investissements à la fois pour les investisseurs européens et d’autres continents. Nous collaborons avec de nombreux clients et plateformes, a savoir des banques, des gestionnaires de portefeuille, des conseillers patrimoniaux indépendants et des sociétés d’assurance. Nordea Asset Management est présent à Cologne, Copenhague, Francfort, Helsinki, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, New-York, Oslo, Paris, Sao-Paulo, Singapour, Stockholm, Vienne et Zurich. Cette présence locale marque la volonté de Nordea d’être toujours accessible pour ses clients et de leur offrir le meilleur service. Le succès de Nordea repose sur une approche multi-boutique combinant l’expertise de nos équipes de gestion internes et des compétence exclusives de gérants externes avec pour objectif de générer de l’alpha durablement pour le bénéfice de nos clients. Nos solutions d’investissement couvrent toutes les clases d’actifs, de la gestion obligataire aux actions en passant par des solutions diversifiées, investissant dans de nombreux marchés comme l’Europe, les Etats-Unis, les marches émergents voire le monde entier. *Source: Nordea Investment Funds, S.A., 30.06.2018. Nordea Asset Management est le nom fonctionnel de l’activité de gestion d’actifs conduite par les entités juridiques Nordea Investment Funds S.A. et Nordea Investment Management AB («les Entités Juridiques») et leurs succursales, filiales et bureaux de représentation. 