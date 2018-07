Omnes Capital

Fonds / OPCVM

Omnes accueille une Analyste conformité contrôle Interne & gestion des risques, un Directeur de participations, un Directeur d'investissements, une Chargée des ressources humaines ; et promeut un Directeur de participations et trois Chargés d'affaires. Capital Développement et Transmission Mid Cap

Yoann Malys rejoint l’équipe Capital Développement et Transmission Mid Cap, en qualité de Directeur d’investissements, sous la responsabilité d’Éric Rey, Associé gérant. Geoffroy Manet et Jess Wizman sont respectivement nommés Chargé d’affaires et Directeur de participations. L’équipe mid cap investit dans des PME/ETI à fort potentiel de croissance via Omnes Croissance 4. Ce fonds de 4ème génération (210 millions d’euros) est investi dans les sociétés Cogepart (service d’expédition rapide), Dispam (transport sous température dirigée), Circet (Infrastructure de télécoms) et ANI (distribution de fixations pour le secteur aéronautique). Il a cédé la société Capcom (installation de fibre optique et réseaux câblés) en février 2017. Capital Risque

Claire Poulard et Marc Gasser sont nommés Chargé d’affaires au sein de l’équipe Capital Risque, sous la responsabilité de Michel de Lempdes, Associé gérant. Avec 30 cessions industrielles dont plus de 10 introductions en Bourse réalisées en 19 ans (notamment Novaled, Biovex et Turtle Entertainment), l’équipe Capital Risque est l’un des acteurs majeurs en France du financement des PME innovantes avec une double expertise sur les secteurs deep-tech et santé. Infrastructure - Energies Renouvelables

Jean-Baptiste Delattre rejoint l’équipe Energies Renouvelables en qualité de Directeur de participations, sous la responsabilité de Serge Savasta, Associé gérant. Dans le domaine de la transition énergétique, Omnes est un précurseur avec le lancement de son premier fonds Capenergie en 2006. Depuis, la société a réalisé plus de 35 investissements en France et en Europe dans les énergies renouvelables correspondant à 1,5 GW de capacité de production. En 2016, Omnes a lancé Construction Energie Plus, premier fonds français dédié à la construction de bâtiments à hautes performances environnementales. Support des opérations

Cassandra Bouet rejoint Omnes en qualité d’Analyste conformité sous la responsabilité de Perrine Nollet, Responsable conformité, contrôle interne & gestion des risques Karène Dubois rejoint Omnes en qualité de Chargée des ressources humaines, sous la responsabilité de Serge Rakovitch, Directeur des opérations. Omnes dispose en interne des fonctions transversales dédiées au support des opérations : marketing et relations investisseurs, communication, ressources humaines, juridique, finance, déontologie et gestion des risques. Cassandra Bouet (25 ans), Analyste conformité, contrôle Interne & gestion des risques Cassandra Bouet rejoint Omnes en mars 2018 en qualité d’Analyste conformité, sous la responsabilité de Perrine Nollet, Responsable conformité, contrôle Interne & gestion des risques. Cassandra Bouet est diplômée d’un Master 2 en Droit de l'économie parcours Concurrence et Régulation de l’Université de Nanterre. Jean-Baptiste Delattre (36 ans), Directeur de participations Jean-Baptiste Delattre rejoint l'équipe Énergies Renouvelables en janvier 2018, en qualité de Directeur de participations. Il démarre sa carrière en 2006 sur un site d’ArcelorMittal pour piloter l’équipe de maintenance. Il intègre ensuite l’équipe centrale en charge des approvisionnements d'énergie mondiaux du groupe. Avant de rejoindre Omnes, il était en charge des partenariats stratégiques Energie, notamment des centrales de cogénération et de projets d’efficacité énergétique en Europe. Ancien élève de Supélec, Jean-Baptiste est aussi titulaire d'un Executive MBA de la London Business School. Karène Dubois (36 ans), Chargée des ressources humaines Karène Dubois rejoint Omnes en novembre 2017, en qualité de Chargée des ressources humaines, sous la responsabilité de Serge Rakovitch, Directeur des opérations. Elle était auparavant en charge des ressources humaines au sein de l'école d'ingénieurs du CESI. Elle a également exercé des fonctions RH chez France Télécom et à la Mairie de Paris. Karène Dubois est titulaire d'une maîtrise en Administration Économique et Sociale (AES) de l'Université Paris XII, et d’un DESS Chef de Projet Formation/Développement. Marc Gasser (27 ans), Chargé d'affaires Marc Gasser rejoint l'équipe Capital Risque en 2015. Il est nommé Chargé d'affaires en avril 2018. Marc Gasser a notamment participé à la réalisation des investissements dans Intersec, Babbler, Mesdocteurs, AB Tasty, Bankin’, VSora, Multix et 360imprimir. Il est impliqué dans le suivi de Cooltech, TrustedShops, Adents, EGG, VSora, Bankin’ et AB Tasty. Marc Gasser démarre sa carrière en finance (M&A chez DC Advisory et audit financier chez KPMG), chez Anatec, start-up incubée à ParisTech Entrepreneur développant des algorithmes de trading automatiques ou encore chez Orange Healthcare. Marc Gasser est diplômé de Télécom ParisTech et d’un mastère HEC Paris en Stratégie, Marketing et Innovation. Yoann Malys (40 ans), Directeur d’investissements Yoann Malys rejoint l'équipe Capital Développement & Transmission Mid Cap en novembre 2017 en qualité de Directeur d’investissements. Yoann Malys était Associé fondateur d'Inspiring Sport Capital, premier fonds européen dédié à l'industrie du Sport (2014/2017). Il exerçait également, depuis 2016, une activité de conseil en levée de fonds pour des start-up actives dans le domaine du Sport. Auparavant, Yoann Malys était Directeur d’investissements au sein de NBGI Private Equity (devenu Stage Capital) à Paris et à Londres. Il démarre sa carrière en tant que consultant chez EY Transaction Services, et chez BearingPoint. Yoann Malys est diplômé d'HEC. Geoffroy Manet (27 ans), Chargé d’affaires Geoffroy Manet rejoint Omnes en février 2016, en qualité d’Analyste au sein de l'équipe Capital Développement & Transmission Mid Cap. Il est nommé Chargé d’affaires en avril 2018. Geoffroy Manet a notamment participé à la cession de Capcom et à la réalisation de l’investissement dans Circet. Geoffroy Manet est titulaire d’un diplôme universitaire en Banque et Finance et d’un mastère de l’EM Lyon Business School en Ingénierie Financière. Claire Poulard (27 ans), Chargée d'affaires Claire Poulard rejoint l’équipe Capital Risque en 2015. Elle est nommée Chargée d'affaires en avril 2018. Claire Poulard a notamment participé à la réalisation des investissements dans Pherecydes Pharma, Octimet Oncology et Horama. En plus de ces participations, elle est impliquée dans le suivi de Novate Medical. Claire Poulard démarre sa carrière dans la recherche à l’institut de neuro-technologie de Singapour. Claire Poulard est titulaire d’un master spécialisé Management Pharmaceutique et des Biotechnologies de l’ESCP et d’un master 2 Bioingénierie et Innovation en Neurosciences de l’ESPCI (École Supérieure de Physique et Chimie Industrielle), ParisTech & Université Paris Descartes. Jess Wizman (31 ans), Directeur de participations Jess Wizman rejoint Omnes en novembre 2015 en qualité de Chargé d’affaires au sein de l'équipe Energies Renouvelables. Il intègre l’équipe Capital Développement et Transmission Mid Cap en octobre 2017 en tant que Chargé d’affaires senior. Il est nommé Directeur de participations en avril 2018. Jess Wizman a démarré sa carrière en M&A chez Morgan Stanley, à Paris puis à Londres. Ancien élève de l’école Polytechnique, Jess Wizman est aussi titulaire d’un Master en Finance d’HEC. A propos d’Omnes Capital Omnes Capital est un acteur majeur du private equity et de l’infrastructure. Avec 3,6 milliards d’euros d’actifs sous gestion, Omnes Capital apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à travers ses trois métiers de référence : Capital Risque, Capital Développement & Transmission et Infrastructure. Omnes Capital était une filiale de Crédit Agricole jusqu’en mars 2012. La société est détenue aujourd’hui à 100% par ses salariés. Omnes Capital est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI). www.omnescapital.com Contacts presse Gaëlle de Montoussé, gaelle.demontousse@omnescapital.com – +33 1 80 48 79 16 Cloé Hanus, cloe.hanus@shan.fr – +33 1 42 86 82 47

