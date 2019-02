Fourpoints IM et Pastel & Associés associent leurs savoir-faire respectifs 0 06/11/2018 | 11:37 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Le spécialiste de la gestion de conviction « value » Pastel & Associés, créé en 1997 à l'initiative de David Pastel, rejoint Fourpoints IM qui acquiert 100% du capital de la société. L'opération a reçu l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers. David Pastel intégrera la direction de Fourpoints IM et continuera, avec son co-gérant Damien Audoyer, à assurer la gestion du fonds Valeur Intrinsèque avec la même approche originale qui en a fait le succès. "Fourpoints IM disposera ainsi d'une équipe de gérants et analystes couvrant tant la gestion des actions internationales, américaines et européennes que l'allocation d'actifs et la multigestion" souligne Francois Pasquier, Président de la société. "Les équipes ainsi unifiées permettront de cumuler les savoirs faire de spécialistes de l'analyse fondamentale avec un ADN commun de stock pickers" complète Nathalie Pelras, Directeur Général de la société. L'expertise de Pastel & Associés en gestion d'actions internationales avec un style très affirmé dans la recherche de sociétés de qualité temporairement sous évaluées par les marchés financiers, est très complémentaire de l'expertise développée par Fourpoints, avec un process orienté vers les sociétés européennes et américaines leaders bénéficiant d'une bonne visibilité et de barrières à l'entrée. "Nous sommes ravis de rejoindre les équipes de Fourpoints dont les valeurs et le projet d'entreprise permettront d'assurer la pérennité, l'identité et l'indépendance du process de gestion du fonds Valeur Intrinsèque" indique David Pastel, gérant du fonds. L'acquisition de Pastel & Associés permettra donc d'élargir l'offre de gestion collective proposée par Fourpoints tant aux investisseurs institutionnels qu'aux Family office et conseillers en gestion patrimoniale avec une gamme de 4 fonds de conviction : Fourpoints Euro Global Leaders (actions européennes),

Fourpoints America (actions américaines),

Valeur Intrinseque (actions internationales)

et Fourpoints Mondrian (Allocation Equilibre), ainsi qu’un service de Gestion Pilotée et de Gestion Privée sous mandat en France et aux États-Unis via sa filiale new-yorkaise. L'opération permet au groupe de passer le cap des 300 Millions d'actifs gérés avec une quinzaine de collaborateurs. Contact : npelras@fourpointsim.com

©Kiidline 2013 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Actualités de la Société de Gestion 2018 Fourpoints IM et Pastel & Associés associent leurs savoir-faire respectifs KI 2018 Fourpoints IM rachète Pastel & Associés AO Provided by Scoopnest.com



Copyright © 2009 Morningstar. All Rights Reserved. The information, data and opinions expressed (“Information”) and contained herein: (1) are proprietary to Morningstar and/or its content providers and are not intended to represent investment advice or recommendation to buy or sell any security; (2) may not be copied or distributed without express license to do so; and (3) are not warranted to be accurate, complete or timely. Morningstar reserve its rights to charge for access to these Ratings and/or Rating report. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this Rating, Rating Report or Information contained therein.