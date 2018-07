Talence Gestion accélère son développement 0 0 09/04/2018 | 11:37 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Thibaud Le Blan rejoint aujourd’hui l’équipe Lilloise de Talence Gestion comme Responsable du Développement du Bureau du Nord. Trois ans après son ouverture à Marcq-en-Barœul, le bureau prend une autre dimension en accueillant Thibaud Le Blan. Son arrivée permettra d’accélérer le développement et l’ancrage de Talence Gestion dans le Nord en s’appuyant sur l’équipe existante composée de Paul Dupont, Alain Mroziewicz et Florence Consille. Thibaud Le Blan a passé 19 années de sa carrière chez CM-CIC Gestion (Groupe Crédit Mutuel - CIC) dont 7 en tant que Directeur de la Gestion sous Mandat et Gérant de fonds dédiés. «Talence Gestion souhaite bénéficier de l’expérience et de l’expertise reconnues de Thibaud Le Blan pour accélérer le développement commercial de la société. Attirer de nouveaux talents nous permet également de devenir un acteur significatif et crédible parmi les sociétés de gestion indépendantes.» indiquent Didier Demeestère, Régis Lefort et Cathy Jeffrey, les fondateurs de Talence Gestion. A propos de Talence Gestion : Créée en 2010, Talence Gestion est une société de gestion française indépendante spécialisée dans la gestion d’actifs et de portefeuilles. Elle gère aujourd’hui plus de 850M€ d’actifs pour une clientèle de particuliers et d’institutionnels. A propos de Thibaud Le Blan :

Titulaire d’une Maîtrise de Sciences Economiques et Politique Economique (Université Paris I Panthéon-Sorbonne), Thibaud a travaillé au Crédit du Nord, ainsi que dans la Banque Scalbert Dupont avant de rejoindre le CM-CIC Gestion en 1999. Contact presse

Camille POTIER

Responsable Marketing & Communication

Tel : 01.83.96.31.37

Mob : 06.62.70.19.22

©Kiidline 2013 0 0

Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue

Copyright © 2009 Morningstar. All Rights Reserved. The information, data and opinions expressed (“Information”) and contained herein: (1) are proprietary to Morningstar and/or its content providers and are not intended to represent investment advice or recommendation to buy or sell any security; (2) may not be copied or distributed without express license to do so; and (3) are not warranted to be accurate, complete or timely. Morningstar reserve its rights to charge for access to these Ratings and/or Rating report. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this Rating, Rating Report or Information contained therein.