Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Talence Gestion annonce ce jour le renforcement de ses équipes avec la nomination de Jean-Baptiste Brette en tant que Directeur du Développement de la Gestion Privée. Dans ses nouvelles fonctions, Jean-Baptiste Brette sera chargé de piloter la stratégie de développement de la Gestion Privée avec trois objectifs prioritaires : poursuivre l’élargissement de l’offre de produits et services, animer le réseau de partenaires et lancer la nouvelle offre de gestion conseillée. Autour de son métier historique de gestion sous mandat, Talence Gestion a mis en œuvre plusieurs initiatives de transformation sur les dernières années pour toujours mieux servir ses clients particuliers. Ils bénéficient désormais d’une large offre de solutions d’investissements complémentaires (produits structurés sur-mesure, Eurocroissance, SCPI) et des conseils personnalisés d’une spécialiste de l’ingénierie patrimoniale & fiscale. Avec l’arrivée de Jean-Baptiste Brette, Talence Gestion affirme ainsi sa volonté d’offrir aux clients privés et chefs d’entreprises, le meilleur des accompagnements en termes d’investissements et de stratégie patrimoniale. « Nous nous réjouissons de l’arrivée de Jean-Baptiste qui contribuera à l’accélération du développement de notre activité historique, la Gestion Privée. Avec sa solide connaissance du marché et ses compétences reconnues, Jean-Baptiste a toutes les qualités pour renforcer nos équipes déjà en place et réaliser notre ambition : devenir un acteur indépendant de référence dans la Gestion Privée. » déclare Didier Demeestère, Président et Co-fondateur de Talence Gestion.

A propos de Talence Gestion : Créée en 2010, Talence Gestion est une société de gestion française indépendante spécialisée dans la gestion d’actifs et de portefeuilles. Talence Gestion offre à ses clients privés et chefs d’entreprises un accompagnement global et personnalisé sur tous les sujets liés à leur patrimoine. Ses 14 gérants, dont 10 gérants privés, gèrent aujourd’hui plus de 950M€ d’actifs. A propos de Jean-Baptiste Brette : Diplômé de l’IPAG Paris, Jean-Baptiste Brette a travaillé chez BNP Paribas en tant que gérant de portefeuilles, avant de rejoindre La Financière de l’Echiquier où il assume les fonctions de Gérant Privé, Directeur Adjoint de la Gestion Privée, puis Directeur de la Gestion Privée et membre du comité de direction. Il devient ensuite Directeur de la Gestion Privée chez Otea Capital.

Contact presse : Camille Potier

c.potier@talencegestion.fr

01.83.96.31.37 – 06.62.70.19.22

