Talence Gestion renforce son pôle de gestion privée 0 0 12/10/2018 | 15:37 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Sophie Pinaud-Bélis rejoint aujourd’hui l’équipe parisienne de Talence Gestion en tant que Gérant Privé. Après l’arrivée de Hervé Picard (gérant privé) en juin et de Coralie Smette (responsable de l’ingénierie patrimoniale et fiscale) en septembre, Talence Gestion poursuit son développement et continue de renforcer son expertise en gestion privée. Sophie Pinaud-Bélis a plus de 15 ans d’expérience dans la gestion de portefeuilles, son arrivée conforte l’ambition de la société de continuer à développer une gestion et un service sur-mesure pour ses clients privés. «Talence Gestion souhaite bénéficier de l’expérience et de l’expertise de Sophie Pinaud-Bélis. Attirer de nouveaux talents nous permet de conforter notre position parmi les sociétés de gestion indépendantes qui accompagnent des clients privés» indique Didier Demeestère, Président de Talence Gestion.

A propos de Talence Gestion :

Créée en 2010, Talence Gestion est une société de gestion française indépendante spécialisée dans la gestion d’actifs et de portefeuilles. Talence Gestion offre à ses clients privés et chefs d’entreprises un accompagnement global et personnalisé sur tous les sujets liés à leur patrimoine. Ses 18 gérants, dont 13 gérants privés, gèrent aujourd’hui plus de 900M€ d’actifs. A propos de Sophie Pinaud-Bélis :

Diplômée d’un DESS Finance d’Entreprise et Pratique des Marchés Financiers et du CIIA® (Diplôme d’Analyse Financière – SFAF), Sophie démarre sa carrière en Audit Financier chez Mazars & Guerard. Elle devient ensuite Gérante de portefeuille pour une clientèle privée sous mandat chez Fontenay Gestion (filiale de Neuflize OBC), puis Sully Asset Management, avant de rejoindre la société de gestion Trusteam Finance en 2011.

Contact presse

Camille Potier

c.potier@talencegestion.fr

01.83.96.31.37/06.62.70.19.22

©Kiidline 2013 0 0

Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue

Copyright © 2009 Morningstar. All Rights Reserved. The information, data and opinions expressed (“Information”) and contained herein: (1) are proprietary to Morningstar and/or its content providers and are not intended to represent investment advice or recommendation to buy or sell any security; (2) may not be copied or distributed without express license to do so; and (3) are not warranted to be accurate, complete or timely. Morningstar reserve its rights to charge for access to these Ratings and/or Rating report. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this Rating, Rating Report or Information contained therein.