L’Union Bancaire Privée (UBP) enrichit son offre d’investissement en actions avec le lancement de la stratégie Multifunds Secular Trends, une solution innovante permettant d’allier investissement thématique et vision à long terme.

Cette stratégie «long-only» consiste en un portefeuille concentré, composé de 10 à 20 fonds actions de conviction UCITS suivant une approche thématique. Ce fonds de fonds est exposé à quatre grandes tendances de long terme («secular trends») qui ont des implications majeures sur la société et l’économie à l’échelle mondiale: changement climatique, démographie, modes de consommation et innovation disruptive. Cette stratégie se fonde sur la conviction selon laquelle ces tendances séculaires continueront à créer des conditions favorables pour les entreprises leaders qui sauront se développer et s’adapter à ces profondes transformations. Cette stratégie constitue ainsi une opportunité d’investissement novatrice pour les investisseurs actifs.

Le fonds est géré par l’équipe Multi-Management & Fund Research de l’UBP. Selon Didier Chan-Voc-Chun, responsable de l’équipe: «Aucun établissement, quel qu’il soit, ne peut prétendre disposer en interne de toutes les ressources et expertises nécessaires pour surperformer durablement sur chaque marché, et au travers des diverses tendances et thématiques d’investissement. Dans un monde où l’innovation disruptive tend à gommer les différences entre les pays, les industries et les secteurs, les approches d’investissement thématiques représentent une solution idéale pour les clients de l’UBP. L’un de nos atouts clés réside dans notre sélection de fonds externes, la Banque ayant recours depuis de longues années à une architecture ouverte.» Notre processus de sélection de gérants repose sur des critères stricts, comme la transparence, la consistance et une gestion rigoureuse de la capacité des actifs ainsi qu’une structure pérenne et l’alignement avec les intérêts des investisseurs.

Outre ses avantages en termes de diversification, le portefeuille intègre également des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), ce qui lui permet d’offrir des caractéristiques attrayantes sur le long terme, comme l’engagement actionnarial et l’investissement à impact positif durable. Son potentiel de performance tient à la capacité de l’équipe à identifier – parmi les quatre grandes tendances, interconnectées – une large variété de thèmes: utilisation plus efficace des ressources, énergies propres, vieillissement de la population, Millennials, urbanisation, digitalisation, innovation dans la santé, et approvisionnement en eau.

Nicolas Faller, Co-CEO Asset Management de l’UBP, déclare à cette occasion: «L’innovation incite les sociétés de gestion à prendre des décisions courageuses, comme le lancement et l’adaptation de solutions novatrices centrées sur les diverses thématiques. Cette nouvelle stratégie reflète les valeurs clés de l’UBP et son engagement envers l’investissement responsable. En tant que banque privée en mains familiales, nous avons à cœur d’investir pour l’avenir et pour les générations futures.»

Ce lancement est une nouvelle preuve de l’évolution permanente de notre philosophie en matière d’investissement responsable. Ces dernières années, l’UBP a mis en place et renforcé sa Politique d’Investissement Responsable, tout en veillant à une intégration accrue des exigences ESG au sein de son offre de banque privée et de gestion d’actifs. Elle est par ailleurs devenue signataire des Principes des Nations Unies pour l’investissement responsable (UN PRI) dès 2012. Plus récemment, la Banque s’est associée au Cambridge Institute for Sustainability Leadership, et a ainsi rejoint l’Investment Leaders Group, un réseau sélectif de fonds de pension, d’assureurs et de gestionnaires d’actifs de premier plan qui ont démontré leur volonté de promouvoir la pratique de l’investissement responsable.



Pour toute information complémentaire

Bernard Schuster

Group Head of Communications (Porte-parole)

Tél.: +41 58 819 24 70, e-mail: bernard.schuster@ubp.ch

Maude Hug

Head of Media Relations

Tél.: +41 58 819 75 27, e-mail: maude.hug@ubp.ch



A propos de l’Union Bancaire Privée (UBP) - www.ubp.com

L’UBP figure parmi les plus grandes banques privées de Suisse et est l’une des banques les mieux capitalisées, avec un ratio Tier 1 de 26,1% au 30 juin 2019. La Banque est spécialisée dans la gestion de fortune au service de clients privés et institutionnels. Basée à Genève et présente dans plus de vingt implantations à travers le monde, l’UBP emploie 1’772 collaborateurs et dispose de CHF 134,4 milliards d’actifs sous gestion au 30 juin 2019.