Union Bancaire Gestion Institutionnelle

L'Union Bancaire Privée (UBP) enrichit sa gamme de solutions d'investissement avec le lancement de la stratégie Positive Impact Equity, centrée sur des sociétés ayant un impact social et environnemental positif. La Banque réaffirme ainsi son engagement en faveur de l'investissement responsable et sa volonté de répondre à une demande croissante de la clientèle pour des solutions alliant la performance à l'éthique. La stratégie Positive Impact Equity a pour objectif de générer des performances supérieures sur le long terme, en investissant dans des sociétés qui, au travers de leurs produits et/ou solutions, contribuent à relever les grands enjeux sociétaux et environnementaux. Elle suit donc une approche de long terme et a la particularité d'accorder autant d'importance à la mesure de la performance non financière des sociétés qu'à celle de leur rendement financier. Focalisé sur des thématiques globales, le portefeuille est composé de 25 à 35 sociétés qui veillent à respecter des critères d'impact mesurables. Dans ce cadre, l'UBP a établi son dispositif de mesure en collaboration avec le Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) de l'Université de Cambridge. Le CISL est un organisme pionnier et mondialement reconnu, qui œuvre aux côtés des influenceurs en vue de construire une économie durable. Nicolas Faller, Co-CEO de la division Asset Management de l'UBP, déclare à l'occasion de ce lancement: «Avec cette nouvelle stratégie, nous confirmons notre engagement continu envers l'investissement responsable. Nous vivons une période charnière en termes de demande, aussi bien de la part de la société que des Etats-nations, et nous avons la conviction que les entreprises qui s'emploient à relever les défis écologiques et sociétaux pourront profiter d'un potentiel de croissance exceptionnel dans les décennies à venir.» La stratégie sera gérée par Victoria Leggett et Rupert Welchman, gérants au sein de l'équipe Actions européennes basée à Londres. Selon Victoria Leggett, qui est également en charge de l'Investissement responsable pour l'Asset Management à l'UBP, «L'impact investing en actions cotées représente une classe d'actifs très accessible et attractive pour les investisseurs. Elle leur permet en effet d'allouer leurs capitaux à bon escient, et de participer activement à la sauvegarde de notre planète tout en contribuant à une société plus équilibrée. La stratégie Positive Impact Equity propose un portefeuille de sociétés soigneusement sélectionnées, qui, bien que souvent peu couvertes par les analystes, sont dotées d'un business model attrayant et de solides perspectives.» Dans le cadre de son engagement constant en faveur d'une gestion d'actifs responsable, l'UBP est devenue, dès 2012, signataire des Principes des Nations Unies pour l'investissement responsable (UN PRI). En 2018, la Banque a rejoint l'Investment Leaders Group (du CISL), un réseau sélectif de fonds de pension, d'assureurs et de gérants de premier plan qui ont démontré leur volonté de promouvoir la pratique de l'investissement responsable. L'UBP est aussi membre de Swiss Sustainable Finance (SSF) et de Sustainable Finance Geneva (SFG).

A propos de l’Union Bancaire Privée (UBP) - www.ubp.com L’UBP figure parmi les plus grandes banques privées de Suisse et est l’une des banques les mieux capitalisées, avec un ratio Tier 1 de 28,2% au 30 juin 2018. La Banque est spécialisée dans la gestion de fortune au service de clients privés et institutionnels. Basée à Genève et présente dans plus de vingt implantations à travers le monde, l’UBP emploie quelque 1’724 collaborateurs et dispose de CHF 128,4 milliards d’actifs sous gestion au 30 juin 2018.

