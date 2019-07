L'Union Bancaire Privée annonce un bénéfice net de CHF 117,2 millions au premier semestre 2019 et une augmentation de 6% des avoirs sous gestion 0 22/07/2019 | 11:37 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Le bénéfice net s’établit à CHF 117,2 millions à fin juin 2019, contre CHF 115,3 millions un an plus tôt, soit une progression de 1,7%.

Les avoirs sous gestion augmentent de CHF 7,6 milliards pour atteindre CHF 134,4 milliards à fin juin 2019.

Apports nets positifs et croissance des actifs sous gestion La progression des avoirs sous gestion, qui atteignent CHF 134,4 milliards à fin juin 2019, contre CHF 126,8 milliards à fin décembre 2018, s’explique par les afflux nets de capitaux issus de la clientèle privée, ainsi que par les apports liés à l’acquisition de Banque Carnegie au Luxembourg en début d’année (CHF +2,127 milliards). Par ailleurs, la bonne tenue des marchés et les solides performances de la gestion ont permis de compenser largement les effets négatifs de la baisse du dollar et de l’euro, ainsi que les prises de profits de la clientèle institutionnelle observées début 2019. Les revenus de l’activité sont, quant à eux, en léger repli (-1,3%), s’inscrivant à CHF 533,2 millions à fin juin 2019, contre CHF 540,0 millions un an plus tôt. Cette évolution traduit la poursuite du ralentissement de l’activité transactionnelle des clients privés et institutionnels dans un contexte de marché difficile à appréhender. Les charges d’exploitation passent de CHF 341,0 millions, fin juin 2018, à CHF 363,9 millions, fin juin 2019, sous l’effet des coûts d’intégration de Banque Carnegie au Luxembourg et de ceux liés à l’acquisition d’ACPI à Londres conclue fin 2018. A cela s’ajoutent les investissements réalisés en Asie au premier semestre ainsi que ceux consacrés au digital. Le bénéfice net s’établit à CHF 117,2 millions à fin juin 2019, incluant la vente d’un bien immobilier à Londres, contre CHF 115,3 millions un an plus tôt, soit une progression de 1,7%. Le ratio Tier 1, qui s’inscrit à 26,1% fin juin 2019, et le ratio de liquidité à court terme (LCR) de 301,3% témoignent de la solidité de la Banque et de la qualité de son bilan. «L’intégration réussie des deux entités récemment acquises ainsi que celle des nouvelles équipes en Asie commencent à porter leurs fruits. Les bonnes performances de nos solutions d’investissement et la croissance continue de nos actifs sous gestion nous permettent d’envisager le second semestre avec confiance. C’est dans ce contexte porteur que nous poursuivons nos investissements pour l’avenir», explique Guy de Picciotto, CEO de l’UBP. Pour toute information complémentaire Bernard Schuster

Responsable Group Communications (Porte-parole)

Tél. +41 58 819 24 70, E-mail bernard.schuster@ubp.ch Maude Hug

Head of Media Relations

Tél. +41 58 819 75 27, E-mail maude.hug@ubp.ch

A propos de l’Union Bancaire Privée (UBP) - www.ubp.com L’UBP figure parmi les plus grandes banques privées de Suisse et est l’une des banques les mieux capitalisées, avec un ratio Tier 1 de 26,1% au 30 juin 2019. La Banque est spécialisée dans la gestion de fortune au service de clients privés et institutionnels. Basée à Genève et présente dans plus de vingt implantations à travers le monde, l’UBP emploie 1’772 collaborateurs et dispose de CHF 134,4 milliards d’actifs sous gestion au 30 juin 2019.

©Kiidline 2013 0

Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue

Copyright © 2009 Morningstar. All Rights Reserved. The information, data and opinions expressed (“Information”) and contained herein: (1) are proprietary to Morningstar and/or its content providers and are not intended to represent investment advice or recommendation to buy or sell any security; (2) may not be copied or distributed without express license to do so; and (3) are not warranted to be accurate, complete or timely. Morningstar reserve its rights to charge for access to these Ratings and/or Rating report. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this Rating, Rating Report or Information contained therein.