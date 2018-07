Fonds / OPCVM

Vestathéna

Vestathena lauréat des EMD Awards 2018 dans la catégorie Actions Small & Midcaps 0 0 16/04/2018 | 13:37

Vestathena, société de gestion spécialisée dans l'investissement en actions, a remporté le prix Actions Small & Midcaps lors de l'Emerging Manager Day organisé le mercredi 11 avril 2018 par NewAlpha. Cinq prix ont été remis hier dans le cadre de l'Emerging Manager Day, conférence qui a vocation à faire découvrir aux professionnels de l'investissement de jeunes sociétés de gestion parmi les plus dynamiques et les plus innovantes. Vestathena et le fonds Anthracite, fonds investi en actions de petites et de moyennes sociétés européennes, ont été sélectionnés par NewAlpha, après une étude approfondie, pour concourir aux EMD Awards dans la catégorie Actions Small & Midcaps auprès de deux autres nominés. A l'issue du vote d'un jury d'experts de la sélection de fonds réuni le 22 mars et, du vote du public présent lors de l'évènement, Vestathena a remporté l'EMD Award dans sa catégorie. Claudio Arenas-Sanguineti, Président de Vestathena et gérant du fonds Anthracite précise : « Nous sommes très heureux de recevoir cette distinction aux Emerging Manager Day Awards 2018. Nous comprenons cette reconnaissance plus comme un devoir pour notre future performance (alpha et encours) que comme une récompense pour un travail accompli. Ce que nous avons réalisé et continuons à faire chaque jour, n'est que la plateforme pour aller chercher l'excellence ». A propos de Vestathena et d'Anthracite :

Anthracite (FR0010291179) est un fonds investi en actions de petites et moyennes sociétés européennes qui affiche une performance de +22,96% sur 2017 et 8 années glissantes de surperformance de son indice de référence (STOXX Europe 600 Net Return Euro) depuis sa création il y a 11 ans.

Vestathena est une société de gestion spécialisée dans l’investissement en actions selon un processus de gestion active à long terme. Elle investit exclusivement dans des valeurs cotées de sociétés de toutes tailles de capitalisation, et plus particulièrement, sur les small et midcaps européennes. Vestathena gère actuellement six fonds ouverts (DENIM, HANSEATIQUE, ANTHRACITE, AMBRE, AMATERRA, ENERGIE 2025), et un fonds dédié. Fondée en 2014 par Claudio Arenas-Sanguineti (co-fondateur de La Française des Placements et de Financière de la Cité), la société réunit dix collaborateurs. Agrément AMF (GP14000019) – www.Vestathena.com Contact media : PCE- Ségolène de St Martin – tél : +33 6 16 40 90 73 – sdestmartin@p-c-e.fr

