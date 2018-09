Accueil Zone bourse > Communauté > Actualités Communauté Accueil Communauté Forum Boursiers Classements Les Traders Actualités Règlement Synthèse Toutes les opérations Actions Produits dérivés Forex Points concours IMPORTANT : le Concours fait une pause pour s'ouvrir de nouveaux horizons 0 2 24/09/2018 | 16:25 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Bonjour à toutes et à tous, Lancé en 2006, le Concours Zonebourse a traversé les années en accueillant des centaines d’investisseurs qui se sont partagés plusieurs millions d'euros de lots. Amateurs, semi-pros ou professionnels se sont découverts, affrontés et inspirés. Unique en son genre et précurseur du Social Trading, le Concours a fait des adeptes et est devenu le lieu incontournable pour échanger avec de véritables investisseurs. Pour ne pas s’enliser dans une routine, et dans un souci constant d’amélioration de nos produits, le Concours Zonebourse fait une pause pour mieux se réinventer. La compétition s’arrêtera dès le 1er octobre, afin de nous permettre de nous concentrer sur une évolution majeure et ainsi répondre à votre demande de toujours : « Proposer un Concours ouvert à tous ». Comment ? En utilisant une technologie qui permet d’importer les comptes-titres de n'importe quel courtier au sein de la communauté. Nous travaillons depuis des mois pour réaliser cet objectif, et nous avons maintenant besoin de vous et de votre soutien ! Plus vous serez nombreux, plus ce projet sera réalisable rapidement. D’ici quelques jours et en avant-première, vous pourrez importer et partager vos comptes-titres (Binck, Boursorama, Degiro, Fortuneo, Bourse Direct, etc...) directement dans votre Espace Membre Zonebourse grâce à notre nouveau service : Le Portfolio Manager. Le Concours Zonebourse que vous connaissez prendra donc fin lundi prochain. Mais vous l’aurez compris, cette interruption temporaire va nous permettre d’être à la hauteur de vos ambitions et de vous apporter toujours plus de satisfaction. A très vite, ZB Xav

