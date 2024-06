Celik Halat ve Tel Sanayii AS est une société basée en Turquie qui produit et vend des fils d'acier, des câbles en acier et d'autres produits en acier, utilisés dans plusieurs secteurs, notamment la construction, le pétrole, l'exploitation minière, les transports et l'agriculture. Le portefeuille de produits de l'entreprise comprend une gamme de câbles en acier, notamment des câbles de grue, des câbles de télésiège, des câbles marins, des câbles d'ascenseur, des câbles de pêche, des câbles à toron unique et des câbles spéciaux ; des fils à ressort, tels que des fils pour matelas et des fils galvanisés, utilisés dans les secteurs de l'ameublement, de l'énergie et des télécommunications, ainsi que des fils à perles à haute résistance revêtus de cuivre ou de bronze. Celik Halat propose également des fils et des torons en béton précontraint, principalement utilisés dans divers projets de construction et de transport terrestre et ferroviaire, ainsi que dans les systèmes d'irrigation. La société est une filiale d'Artas Insaat Sanayi ve Ticaret AS.

Secteur Acier