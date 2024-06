1&1 Drillisch AG, anciennement Drillisch AG, est une société holding basée en Allemagne et un fournisseur de services de télécommunications. La société propose un portefeuille de connexions à large bande et de tarifs mobiles, des applications telles que des solutions pour la maison intelligente, la télévision sur protocole Internet (IPTV), la vidéo à la demande et le stockage en ligne. Les deux secteurs d'activité de la société sont l'accès et le réseau mobile. Le segment Accès propose des produits en ligne basés sur des services mobiles et terrestres, ainsi que des applications connexes, telles que les réseaux domestiques, le stockage en ligne et la vidéo à la demande, entre autres. Le segment Réseau mobile est responsable de l'exploitation et de l'expansion continue du réseau de communications mobiles. Il opère en mode hors ligne et en ligne. L'entreprise détient des licences de fournisseur de services pour les réseaux Telefonica et Vodafone, et commercialise des produits de services sans fil dans les secteurs prépayés et postpayés.

Secteur Services de télécommunications sans fil