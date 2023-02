1&1 veut faire examiner l'entrave présumée de Vodafone à l'extension du réseau

MONTABAUR (dpa-AFX) - Le dernier-né des opérateurs de téléphonie mobile en Allemagne, 1&1, a décidé de faire examiner une éventuelle entrave de la part de son concurrent britannique Vodafone, après des retards importants dans le déploiement de son réseau 5G. Ce vendredi, la filiale de United Internet a l'intention de déposer une plainte en ce sens auprès de l'Office fédéral des cartels, a annoncé jeudi soir 1&1 à la surprise générale à Montabaur. Vodafone est l'actionnaire principal de la société de tours radio Vantage Towers, qui doit notamment construire les sites pour 1&1. Interrogée, une porte-parole de l'entreprise de tours radio n'a pas souhaité commenter l'affaire.

1&1 veut devenir le quatrième opérateur de réseau allemand et construit actuellement son réseau. D'ici fin 2022, l'entreprise devait satisfaire à l'obligation gouvernementale de déploiement de 1000 stations 5G activées - mais, selon les dernières informations, seules 5 l'ont été. Selon 1&1, Vantage Towers est "de loin le partenaire de déploiement le plus important" et a "presque entièrement manqué les objectifs de déploiement convenus contractuellement".

Pour l'opérateur de télécommunications Vodafone, l'Allemagne est de loin le marché le plus important. Toutefois, le groupe a connu un net ralentissement dans ce pays au cours des derniers trimestres. Dernièrement, l'opérateur de télécommunications n'a par exemple pu gagner que 8000 clients de téléphonie mobile après déduction des résiliations, alors que ses concurrents Deutsche Telekom et Telefonica Deutschland ont augmenté le nombre de leurs nouveaux contrats nets à six chiffres au cours de ces périodes./ngu/he