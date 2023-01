Aiwanger : 'Les opérateurs de téléphonie mobile ne respectent pas les obligations'.

MUNICH (dpa-AFX) - Le ministre bavarois de l'Économie Hubert Aiwanger (Freie Wähler) a reproché aux opérateurs de téléphonie mobile une couverture lacunaire. Les mesures actuelles effectuées le long d'environ 5000 kilomètres de routes fédérales et de voies ferrées en Bavière montrent que "les opérateurs de réseau ne remplissent pas les conditions imposées en Bavière", a déclaré M. Aiwanger lundi. L'Agence fédérale des réseaux doit maintenant "envisager des pénalités à l'encontre des opérateurs".

Depuis le début de l'année, les utilisateurs de téléphones mobiles doivent bénéficier d'un débit d'au moins 100 Mbits par seconde sur la plupart des routes nationales et des voies ferrées. Cela est techniquement possible sur 98 pour cent des routes nationales et 96 pour cent des lignes ferroviaires contrôlées dans l'État libre. Lors des mesures effectuées à la demande du ministère, c'est Deutsche Telekom qui a obtenu les meilleurs résultats : elle remplit les objectifs à environ 90%. Vodafone a obtenu 89 et 82 pour cent, Telefonica (O2) seulement 82 et 79 pour cent.

Les spécialistes de l'entreprise d'électronique munichoise Rohde & Schwarz, mandatée par le ministère, ont constaté des taux de conformité particulièrement faibles sur certaines lignes, par exemple : Munich gare de l'Est - Freilassing (Telefonica 62%), Nuremberg - Hof (Telefonica 65%), Plattling - Bayerisch Eisenstein (Vodafone 67%) ou sur la ligne ferroviaire Lindau - Ulm (Telefonica 67%).

Dans la mesure où il n'y a pas eu d'obstacles juridiques et factuels à l'extension, les conditions légales ne seraient pas remplies pour la deuxième fois consécutive, a déclaré Aiwanger. Il y a toutefois une restriction importante : "Avec la nouvelle clause de comptabilisation, le déploiement de tous les opérateurs de réseau peut être additionné. Si un tronçon est desservi par un opérateur de réseau, la condition est considérée comme remplie". Cela leur permettrait effectivement d'atteindre 98 et 96 pour cent de couverture. "Mais cette addition ne sert à rien pour les clients, car aucun opérateur ne fournit une couverture complète et continue et personne n'a trois cartes Sim différentes dans son appareil", a critiqué Aiwanger. "Ce qui reste, c'est un patchwork".

Les prochaines attributions de fréquences en 2025 devraient se faire par le biais d'appels d'offres plutôt que par des ventes aux enchères, a-t-il exigé. Les ventes aux enchères rapportent beaucoup d'argent à l'État, mais ne permettent pas aux citoyens de bénéficier d'une couverture optimale. A l'avenir, l'argent doit être directement investi dans le développement : Celui qui obtient l'adjudication doit s'engager à développer le réseau./rol/DP/mis