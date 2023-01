Déficit de réseau mobile : l'autorité menace les entreprises d'amendes

BONN (dpa-AFX) - En raison de déficits dans l'extension du réseau de téléphonie mobile, une autorité de contrôle envisage pour la première fois de faire payer les grands opérateurs de télécommunications allemands. "L'Agence fédérale des réseaux envisage actuellement d'infliger une amende pouvant aller jusqu'à 50 000 euros par site", indique une lettre de l'autorité de Bonn adressée à son comité consultatif. Le document a été transmis à dpa. Il concerne des sites qui auraient dû être construits avant la fin de l'année dernière dans le cadre de la vente aux enchères des fréquences de 2019, mais qui ne l'ont pas été. Il est également précisé que "des astreintes peuvent également être imposées". Les astreintes pourraient avoir des conséquences financières encore plus importantes.

Les trois opérateurs historiques Telefónica (O2), Vodafone et Deutsche Telekom ont déclaré avoir respecté les principales exigences de déploiement, comme la possibilité d'obtenir une connexion mobile avec un téléchargement de 100 mégabits par seconde dans au moins 98% des foyers de chaque Land. En revanche, tous les trois ont nettement dépassé la barre en ce qui concerne les "zones blanches". Il s'agit de zones où aucun réseau de téléphonie mobile n'est capable de transmettre 100 mégabits par seconde. Au lieu d'atteindre 167 sites propres dans une telle zone au 31 décembre 2022, Vodafone n'en a annoncé que 86, Telefónica 61 et Telekom 38.

C'est entre autres à de tels sites que se réfère la menace de sanction dans la lettre adressée au conseil consultatif. Les opérateurs de réseau soulignent à l'unisson qu'ils avancent. Un porte-parole de Telekom affirme par exemple que 14 autres sont en cours de construction. Il souligne en outre que sur les 115 sites restants, "il n'y a pas de trous radio pour une grande partie d'entre eux", mais qu'il y a là une "couverture de base" - le téléphone portable reçoit donc une réception haut débit, mais la transmission minimale prescrite de 100 mégabits par seconde fait défaut.

En outre, les entreprises font remarquer qu'elles ont reçu trop tard une liste gouvernementale des zones concernées et que le déploiement n'est tout simplement pas possible dans certains endroits - par exemple lorsqu'aucun propriétaire de terrain n'est prêt à louer une parcelle de terrain pour un pylône radio. Dans les zones naturelles protégées, il est également difficile d'installer de tels pylônes. S'il est impossible d'installer des antennes pour des raisons "juridiques et factuelles", l'Agence fédérale des réseaux ne considère pas cela comme un manquement.

Il n'est donc pas clair quel est l'écart par rapport à l'obligation de 167 - selon le nombre de sites que l'Agence fédérale des réseaux considère comme "juridiquement et effectivement" impossible, l'écart sera plus ou moins grand. L'autorité de Bonn examine actuellement les documents que les entreprises ont soumis début janvier.

Le manquement le plus flagrant aux obligations de déploiement ne provient pas des trois opérateurs historiques, mais du nouveau venu 1&1. Cette entreprise avait acheté des fréquences aux enchères pour la première fois en 2019 et construit actuellement son premier réseau mobile - jusqu'à présent, 1&1 vend des contrats de téléphonie mobile dans lesquels les clients sont principalement connectés au réseau O2. Pour cela, 1&1 paie un loyer à O2. Le groupe de Montabaur aurait dû avoir activé 1000 stations 5G à la fin de l'année, mais il n'y en a eu en réalité que cinq. 1&1 a justifié cette situation par des problèmes de livraison chez un partenaire de construction. L'objectif de 1&1 est d'atteindre les 1000 à l'été 2023. Si 1&1 devait être sanctionné, cela pourrait lui coûter cher.

Toutefois, on ne sait pas si l'Agence fédérale des réseaux infligera des amendes ou des astreintes. Après la vente aux enchères des fréquences en 2015, aucun opérateur de réseau ne respectait non plus toutes ses obligations - Telefónica (O2) en particulier avait alors révélé de graves lacunes. L'autorité de régulation avait alors menacé de sanctionner les opérateurs, mais avait finalement fermé les yeux.

Il pourrait en être de même cette fois-ci. Dans la lettre adressée au conseil consultatif qui se réunit ce lundi, il est écrit : "En cas de sanction, il y a lieu de procéder à une évaluation globale, en tenant compte de chaque cas particulier". La phrase laisse une marge d'interprétation. Il est bien possible que l'autorité se contente cette fois encore de proférer une menace pour faire monter la pression, mais qu'elle renonce finalement à l'épée de Damoclès des sanctions.

Les entreprises de télécommunications ne devraient toutefois pas être trop sûres d'elles. En effet, l'autorité de régulation est désormais dirigée par Klaus Müller, qui a auparavant dirigé l'association fédérale des associations de consommateurs. Il est connu pour être plus attentif aux questions de protection des consommateurs que son prédécesseur - au lieu de renoncer à un litige avec les entreprises, l'autorité pourrait cette fois-ci l'engager et vouloir imposer des sanctions./wdw/DP/jha