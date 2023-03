Enquête : un utilisateur de téléphone mobile sur deux n'a jamais utilisé la 5G

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Au moins la moitié de la population allemande n'a jamais utilisé le réseau de téléphonie mobile de cinquième génération (5G). C'est le résultat d'un sondage d'opinion représentatif publié samedi par Innofact AG et commandé par le portail de comparaison Verivox.

40 pour cent des personnes en Allemagne ont déclaré dans le sondage qu'elles avaient déjà utilisé le réseau 5G une ou plusieurs fois. 49 pour cent n'ont jamais été sur le réseau 5G et 10 pour cent ne sont pas sûrs. Soit ils ont été sur le réseau 5G sans le savoir, soit ils font partie du groupe qui n'a pas encore transmis de données sur un réseau 5G.

Le réseau mobile 5G est plus rapide que les générations précédentes de réseaux (LTE ou UMTS). Il dispose également d'une latence plus faible, ce qui signifie que la connexion réagit plus rapidement lorsque vous accédez à des sites Web ou à des applications. Cela joue par exemple un rôle dans les jeux en ligne. La 5G permet également à un plus grand nombre d'appareils de se connecter simultanément. C'est important, par exemple, lors de grands événements comme un match de football, lorsque de nombreux supporters dans le stade téléchargent ou regardent des vidéos en même temps.

Selon les dernières statistiques de l'Agence fédérale des réseaux, environ 85% du territoire allemand est actuellement couvert par des réseaux 5G. Dans les villes-États de Berlin, Hambourg et Brême, la couverture est quasiment totale, tandis que les valeurs sont plus faibles dans les États territoriaux. Le Bade-Wurtemberg, la Hesse, la Rhénanie-Palatinat et la Thuringe enregistrent les taux de déploiement les plus faibles avec des valeurs légèrement inférieures à 80%.

Le taux de déploiement varie également entre les quatre fournisseurs d'accès. Telekom a récemment fait état d'un taux de couverture des foyers de 94% pour la 5G. Vodafone est à 80% de couverture 5G des foyers et Telefónica (O2) à 75%. Le nouveau venu 1&1 n'exploite pour l'instant que quelques tours radio 5G. Les grandes marques de discount comme Aldi Talk, qui utilisent principalement les réseaux de Telefónica, ne proposent pas encore de tarifs 5G.

"Le fait que l'utilisation du réseau 5G reste en dessous de ses possibilités n'est pas une surprise en période de forte inflation", a déclaré Jens-Uwe Theumer, vice-président Télécommunications chez Verivox. "En effet, pour surfer sur la 5G, il faut un smartphone adapté et un forfait compatible avec la 5G. Ces deux éléments sont relativement chers". Ces derniers temps, les prix des smartphones 5G ont toutefois fortement baissé. Les modèles d'entrée de gamme sont disponibles à partir d'environ 200 euros.

L'enquête Verivox n'a pas montré de différence entre les villes et les campagnes en ce qui concerne l'utilisation de la 5G, bien que le réseau 5G soit plus développé dans les régions urbaines que dans les campagnes. Ainsi, 20 % des habitants des communes rurales et des petites villes déclarent avoir déjà utilisé le réseau 5G à plusieurs reprises, contre 25 % seulement des habitants des grandes villes (100 000 habitants et plus). L'écart est également faible en ce qui concerne le nombre de non-utilisateurs : il est de 50 pour cent dans les petites villes et communes et de 47 pour cent dans les grandes villes.

L'utilisation de la 5G diminue toutefois avec l'âge. Les jeunes de moins de 30 ans déclarent s'être déjà connectés au moins une fois au réseau 5G. Chez les personnes interrogées de plus de 70 ans, ce chiffre n'est plus que de 17%. Parmi les personnes interrogées âgées de 50 à 69 ans, 29% déclarent avoir déjà surfé sur la 5G. Tous âges confondus, plus d'un homme sur quatre utilise souvent le réseau 5G, mais seulement 17% des femmes./chd/DP/he