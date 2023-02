Introduction en bourse/United Internet : L'introduction en bourse de Ionos se situe dans le bas de la fourchette de prix

MONTABAUR (dpa-AFX) - Le groupe internet United Internet ne pourra récolter que le minimum lors de l'introduction en bourse de sa filiale d'hébergement web Ionos. Les actions seront placées au prix de 18,50 euros par titre, a annoncé mardi soir à Montabaur l'entreprise cotée sur le MDax. Cela correspond au bas de la fourchette visée, qui prévoyait au maximum 22,50 euros par titre. Après l'annonce de la nouvelle sur la plateforme Tradegate, l'action United-Internet a néanmoins progressé d'un pour cent par rapport au cours de clôture Xetra.

En incluant l'option de surallocation, l'offre comprend jusqu'à 24,15 millions d'actions du spécialiste de l'hébergement web. United Internet peut ainsi espérer un produit brut de 336 millions d'euros, le volume total du placement s'élevant à 447 millions d'euros. L'actionnaire majoritaire United Internet et l'investisseur financier Warburg Pincus doivent donc se contenter de beaucoup moins que ce qu'ils espéraient. Avec l'émission d'environ 17,3 pour cent des parts, les anciens propriétaires visaient ensemble jusqu'à 543 millions d'euros de recettes.

La valorisation totale de l'entreprise s'élève ainsi à deux milliards et demi d'euros, soit environ la moitié de ce qui était encore spéculé en décembre. Toutefois, fin janvier, les propriétaires ne visaient déjà plus que jusqu'à 3,4 milliards d'euros. La première journée de cotation des actions Ionos aura lieu mercredi sur le Prime Standard de la Bourse de Francfort.

Avec cette première cotation, Ionos apporte un peu d'animation sur le marché européen des introductions en bourse, après des mois de silence. Ces derniers mois, l'inflation élevée et la hausse des taux d'intérêt ont pesé lourdement sur les cours des actions en général, ce qui a pratiquement paralysé le marché des introductions en bourse.

Ionos déclare être présent sur 18 marchés en Europe et en Amérique du Nord et cible principalement les petites et moyennes entreprises pour son offre d'hébergement web et de domaines. Environ 90% du chiffre d'affaires d'Ionos provient de ses offres de domaines, d'hébergement web et d'e-mail. Le reste des revenus de l'entreprise provient du stockage dans le cloud.

En 2021, Ionos a réalisé un chiffre d'affaires total d'environ 1,1 milliard d'euros, soit près d'un cinquième du chiffre d'affaires consolidé de United Internet. Le groupe possède également le fournisseur de services de télécommunications 1&1, qui souhaite concurrencer Deutsche Telekom, Vodafone et Telefonica Deutschland./ngu/stw/he