BONN/MONTABAUR (dpa-AFX) - Dans sa difficile entrée sur le marché en tant que quatrième opérateur allemand de réseau mobile, l'opérateur de télécommunications 1&1 reçoit l'aide de l'Office fédéral des cartels. En septembre, l'Agence fédérale des réseaux avait proposé de renoncer à la vente aux enchères habituelle des fréquences - ce qui constituerait un revers pour 1&1, qui a besoin de fréquences supplémentaires pour son propre réseau en cours de construction. Au lieu d'une vente aux enchères, les droits d'utilisation actuels seraient prolongés - et la filiale de United-Internet, 1&1, resterait à l'écart. Dans une prise de position, l'autorité de la concurrence critique le projet de l'agence du réseau et met en garde contre les conséquences négatives pour les consommateurs.

En 2019, 1&1 a acheté pour la première fois son propre spectre de téléphonie mobile aux enchères et s'en sert actuellement pour construire son propre réseau mobile. Dans ce cadre, l'entreprise progresse plus lentement que prévu. Jusqu'à présent, l'entreprise utilise les réseaux de ses concurrents et paie un loyer pour cela. Lors d'une vente aux enchères attendue pour 2024, 1&1 voulait se mettre à niveau et acheter d'autres blocs de fréquences sur d'autres bandes. Si cette vente aux enchères devait effectivement échouer, 1&1 subirait une pression supplémentaire. La prolongation en question désavantagerait considérablement le nouveau venu sur le marché par rapport aux opérateurs de réseau mobile établis, avertit l'Office des cartels. Les investissements déjà réalisés seraient dévalorisés.

Les défenseurs des consommateurs et d'autres experts du secteur espèrent que le quatrième opérateur allemand de réseau mobile stimulera la concurrence - les consommateurs auraient plus de choix et de meilleures offres qu'aujourd'hui. L'intervention de l'Office fédéral des cartels a lieu dans le cadre d'une phase de consultation après la publication de la proposition de l'Agence du réseau. Les gardiens de la concurrence n'y jouent certes qu'un rôle secondaire, le dernier mot revenant à l'agence du réseau. Néanmoins, l'avis de l'autorité suprême de la concurrence en Allemagne est pris en compte./wdw/DP/zb