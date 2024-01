ESSEN (dpa-AFX) - L'Agence fédérale des réseaux veut accélérer le développement des réseaux de téléphonie mobile. "Nous avons besoin d'une téléphonie mobile rapide à chaque point de vente", a déclaré le directeur de l'autorité Klaus Müller au groupe de médias Funke (mardi), selon une information préalable. Une consultation médicale numérique doit également fonctionner dans les villages. Le développement du réseau 5G varie d'un Land à l'autre, a déclaré Müller. Dans toute l'Allemagne, la couverture est assurée à 90 pour cent par au moins un opérateur de réseau. Le défi de l'extension de la téléphonie mobile réside toujours dans le fait que le comportement d'utilisation galope. "Les appels vidéo, les chats ou les jeux en ligne sont davantage utilisés, de sorte que la disponibilité, d'abord plus rapide et meilleure, n'est plus disponible à tout moment pour chaque utilisateur. Il y a donc une certaine insatisfaction."/sey/DP/zb