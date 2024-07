BERLIN (dpa-AFX) - Le droit à l'Internet haut débit sera probablement renforcé afin de permettre à davantage de citoyens de l'invoquer. La commission du numérique du Bundestag doit se prononcer aujourd'hui. En décembre, les nouvelles règles pouvaient entrer en vigueur. Un aperçu du sujet.

Semaine après semaine, les fournisseurs d'accès à Internet annoncent des progrès dans l'extension du réseau, de plus en plus de foyers peuvent souscrire à des contrats de fibre optique, c'est-à-dire "Fiber to the Home" (FTTH). Il est possible d'atteindre une vitesse de téléchargement de 1000 mégabits par seconde, voire plus, et le débit montant est également très bon. Séparément, l'Internet par câble, un peu moins performant, offre une bande passante à trois ou quatre chiffres.

Le hic, c'est que l'Internet est généralement bon là où il y a beaucoup de monde. Même les régions peu peuplées peuvent s'en sortir grâce aux exigences de l'État, mais d'autres régions ont les yeux rivés sur les tuyaux - alors que l'Internet s'améliore pour la majorité de la population, certains endroits sont laissés pour compte. Selon l'Agence fédérale des réseaux, 1,8 million d'adresses en Allemagne reçoivent actuellement moins de 10 mégabits par seconde en téléchargement sur le réseau fixe - ou sont complètement hors ligne.

Quel est le mot d'ordre jusqu'à présent ?

Afin d'éviter que le fossé entre les villes et les campagnes ne se creuse davantage en matière de couverture réseau, un droit à l'Internet rapide est en vigueur depuis fin 2021. Au printemps 2022, l'Agence fédérale des réseaux a fixé un minimum : 10 mégabits par seconde en téléchargement et 1,7 mégabit par seconde en téléversement doivent être disponibles partout. La latence - c'est-à-dire le temps de réaction important pour les jeux en ligne par exemple - doit être de 150 millisecondes ou moins.

Ceux qui s'en sortent moins bien peuvent s'adresser à l'Agence fédérale des réseaux pour obtenir de force une meilleure connexion. L'objectif est de permettre "une participation sociale et économique appropriée" à l'ère numérique, comme le stipule un règlement. Les communications cryptées via un tunnel VPN ou les vidéoconférences dans le bureau à domicile doivent être possibles dans tous les foyers allemands.

Quelles sont les lacunes ?

Ce qui est prometteur sur le papier est décevant si l'on regarde la pratique. Selon l'Agence fédérale des réseaux, elle a reçu depuis 2022 un total d'environ 5500 demandes de citoyens qui souhaitaient faire usage de ce droit légal.

Mais les demandeurs sont souvent passés à travers les mailles du filet. Après des mesures techniques, il s'est avéré que leur connexion n'était pas aussi mauvaise qu'on le pensait - ils avaient l'impression d'être mal desservis alors qu'ils ne l'étaient pas. Certains demandeurs ont également reçu une bonne nouvelle : ils devaient de toute façon faire l'objet d'une extension, mais ils n'en avaient pas encore connaissance.

Dans seulement 30 cas environ, l'autorité de régulation a constaté un "manque de couverture", condition sine qua non pour obliger un fournisseur d'accès à améliorer la connexion chez le consommateur. Jusqu'à présent, l'Agence fédérale des réseaux ne l'a fait que quatre fois, selon ses propres informations.

Quelles sont les améliorations ?

Les exigences minimales doivent être augmentées, de 10 à 15 mégabits par seconde pour le téléchargement et de 1,7 à 5 mégabits pour l'envoi. Une proposition en ce sens de l'Agence fédérale des réseaux devrait être approuvée mercredi par la commission numérique du Bundestag. L'amélioration de l'upload devrait permettre de mieux supporter les vidéoconférences. Grâce aux nouvelles valeurs, 2,2 millions d'adresses, soit 0,4 million de plus, pourraient être considérées comme mal desservies à l'avenir. La latence reste fixée à 150 millisecondes.

En outre, les groupes des feux de signalisation de la commission numérique insistent sur la nécessité de simplifier l'utilisation du droit pour les citoyens. En outre, l'Agence fédérale des réseaux devrait créer une brochure en plus du formulaire de contact sur Internet, demande Tabea Roßner, députée des Verts au Bundestag. "Une offre d'information sur le droit à l'Internet devrait être disponible dans chaque mairie et bureau des citoyens, de manière analogue et proche des citoyens - après tout, ils peuvent difficilement remplir des formulaires Internet sans approvisionnement".

Qu'en pensent les défenseurs des consommateurs ?

Les défenseurs des consommateurs estiment que les règles actuelles sont trop laxistes. "Une augmentation de la bande passante minimale est attendue depuis longtemps", déclare Ramona Pop, directrice de l'association fédérale des consommateurs, qui demande une procédure de demande plus simple et plus transparente. Elle fait remarquer qu'il existe des cas où l'Agence fédérale des réseaux a constaté une couverture insuffisante "et pourtant rien ne se passe".

Felix Flosbach, de la centrale des consommateurs de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, estime que les règles encore en vigueur actuellement ne sont pas très utiles. "Le législateur doit apporter des améliorations à certains endroits pour que tous les consommateurs puissent bénéficier d'une connexion suffisante au monde numérique et ainsi participer à la vie sociale". Le relèvement des valeurs est un pas dans la bonne direction, mais il est trop faible./wdw/DP/zb