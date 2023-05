Le gouvernement ne veut pas laisser tomber les opérateurs de réseau

BONN (dpa-AFX) - Les opérateurs historiques de téléphonie mobile en Allemagne subissent une certaine pression en raison des trous dans les réseaux 4G. "Nous vérifions très attentivement si les opérateurs de téléphonie mobile remplissent leurs obligations", a déclaré lundi à la dpa le président de l'Agence fédérale des réseaux, Klaus Müller. "Si ce n'est pas le cas, les entreprises doivent s'attendre à des conséquences. C'est très clair". Plus tôt dans la journée, le conseil consultatif de l'autorité de surveillance, composé de politiciens, s'était réuni pour faire le point sur l'état d'avancement du déploiement du réseau mobile. Il s'agissait notamment de savoir si Deutsche Telekom, Vodafone et Telefonica Deutschland avaient respecté les engagements de déploiement pris lors de la vente aux enchères des fréquences en 2019.

En ce qui concerne l'obligation de combler 500 "zones blanches" (trous radio 4G) d'ici le début de l'année, "aucun des trois n'a vraiment réussi à cent pour cent", a constaté avec désillusion Reinhard Houben (FDP), membre du conseil consultatif, après la réunion. Le ministre bavarois de l'Économie Hubert Aiwanger (Freie Wähler), qui siège également au comité consultatif, a trouvé regrettable que les zones blanches "n'aient pas été entièrement comblées".

La question cruciale est de savoir s'il existe des raisons juridiques et factuelles plausibles qui excusent la non-implantation d'antennes-relais - par exemple lorsqu'il n'y a absolument aucun propriétaire dans une région qui souhaite louer son terrain à cet effet. S'il existe une telle raison valable, l'entreprise est hors de cause. Actuellement, l'Agence fédérale des réseaux examine si de telles raisons existent dans les cas où aucun pylône radio n'a été construit malgré l'obligation d'extension. "Il y a certainement des cas où des raisons techniques, géographiques ou juridiques sont compréhensibles", a déclaré Houben. "Mais là où ce n'est pas le cas, il faut s'attendre à une amende".

Outre les zones blanches, il existe d'autres obligations de déploiement que les entreprises ont respectées après des investissements de plusieurs milliards. En revanche, le nouveau venu parmi les opérateurs de réseau, la société 1&1 de Rhénanie-Palatinat, a très nettement manqué à une obligation de mise en service de 1000 sites 5G ; au tournant de l'année, il n'y en avait que cinq. L'autorité de contrôle de Bonn a déjà ouvert une procédure d'amende à ce sujet. En revanche, en ce qui concerne les zones blanches, pour lesquelles l'objectif n'a pas été manqué de manière aussi flagrante que pour l'obligation d'implantation de 1&1, la décision n'a pas encore été prise.

"Nous ne voulons pas minimiser les progrès réalisés par les opérateurs", a déclaré le ministre bavarois Aiwanger. Mais il a en même temps demandé à l'agence du réseau de ne pas "ménager la chèvre et le chou" et de ne pas se montrer indulgente. Le concept de contrôle de l'autorité doit être amélioré. De son point de vue, une liste de remplacement serait utile à l'avenir : S'il n'est pas possible d'installer un pylône radio dans une zone où la réception est mauvaise, l'opérateur de réseau devrait obtenir un autre site et y améliorer le réseau.

Les opérateurs de réseau ont indiqué qu'ils avaient respecté les conditions et installé des stations radio là où cela était possible. En même temps, ils soulignent les investissements importants dans le développement général du réseau. Telefónica (O2) affirme couvrir 92% de la superficie des zones blanches qu'il doit couvrir. Toutefois, O2 adopte une approche inhabituelle : sur une partie de cette zone, il n'utilise pas de nouveaux pylônes, mais il a amplifié les signaux radio des antennes situées à proximité et augmenté la portée. Il n'est pas certain que l'Agence fédérale des réseaux l'accepte./wdw/DP/ngu