BERLIN (dpa-AFX) - Le syndicat de la police (GdP) a rappelé au gouvernement fédéral sa promesse de mettre en place une réglementation pratique sur la conservation des données par les opérateurs de télécommunications. Le désaccord entre le ministre fédéral de la Justice Marco Buschmann (FDP) et la ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD) sur ce sujet ne doit pas se faire sur le dos des victimes d'infractions, a averti le syndicat. La situation actuelle est insatisfaisante. "Notre travail d'enquête est rendu presque impossible", a critiqué le vice-président du GdP, Alexander Poitz. "Nous devons identifier les coupables, mais nous n'avons pas les moyens de le faire".

Le SPD, les Verts et le FDP avaient annoncé qu'ils souhaitaient "aménager les règles de conservation des données de manière à ce que les données puissent être conservées en toute sécurité juridique, en fonction des circonstances et sur décision judiciaire". Selon la Cour de justice européenne (CJE), les données de communication des citoyens - c'est-à-dire qui a téléphoné, échangé des SMS ou des e-mails avec qui et quand - ne peuvent pas être stockées sans motif. Un stockage ciblé et limité dans le temps des données est toutefois possible en cas de menace grave pour la sécurité nationale. Pour lutter contre la criminalité grave, il est également possible de conserver les adresses IP, a déclaré le tribunal en septembre 2022.

Peu après, Buschmann a présenté une proposition pour une procédure de sauvegarde des données de télécommunication limitée à des cas de suspicion concrets. Le projet d'introduction de "Quick Freeze" a été envoyé en octobre aux autres départements du gouvernement fédéral pour approbation. Faeser estime toutefois que la procédure proposée par Buschmann n'est "pas un substitut adéquat à la conservation des adresses IP".

Depuis l'arrêt de la CJCE, très peu de choses ont été faites, a critiqué le GdP. La proposition de Buschmann de "stocker et de geler les données de trafic à un moment donné limite les possibilités de la police", a déclaré Poitz. En particulier dans le cas de procédures complexes, des informations apparaissent souvent au cours de l'enquête, qui ne seraient pas prises en compte en cas de "quick freeze"./abc/DP/zb