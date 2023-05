Le téléphone fixe continue de perdre du terrain

BONN (dpa-AFX) - De moins en moins de personnes utilisent le téléphone fixe. L'année dernière, l'Allemagne a enregistré 80 milliards de minutes de conversation sur le réseau fixe, soit 13 milliards de moins qu'en 2021, a indiqué l'Agence fédérale des réseaux à la demande de la dpa. En 2020, ce chiffre était encore de 104 milliards de minutes. A l'époque, la pandémie et ses restrictions avaient fait que les gens étaient beaucoup chez eux et avaient à nouveau plus recours au téléphone qu'auparavant. Cet essor du réseau fixe dû à la Corona n'a toutefois été que de courte durée. Un sondage Verivox montre également que la demande pour le téléphone fixe diminue.

L'intérêt est en baisse depuis longtemps déjà, car de nombreuses personnes parlent davantage entre elles via des services en ligne comme Whatsapp ou Signal, ou se contentent de chatter. En outre, le fait que de nombreux appels téléphoniques mobiles ne soient plus facturés à la minute mais payés forfaitairement sous forme de forfait mensuel joue un rôle dans la baisse de la demande - il n'est donc pas plus cher d'utiliser son téléphone mobile que son téléphone fixe. En 2022, tous les appels téléphoniques mobiles en Allemagne ont duré 159 milliards de minutes, soit deux fois plus de minutes de conversation que les appels sur le réseau fixe. Selon l'agence du réseau, chaque carte SIM active représentait 126 minutes par mois.

Alors que les données de l'autorité se réfèrent à la période allant jusqu'à fin 2022, un sondage Verivox réalisé en mai donne des informations sur l'état actuel des choses. Le constat est le suivant : l'intérêt pour les appels téléphoniques sur le réseau fixe continue de diminuer. Sur 1005 personnes interrogées, 70 % ont déclaré téléphoner à la maison via leur ligne fixe. Un an auparavant, ce chiffre était encore de 81 pour cent. Selon le dernier sondage, seule une personne sur cinq utilise encore quotidiennement le téléphone fixe.

L'enquête du portail de comparaison des prix a en outre révélé que les personnes âgées téléphonent plus souvent via leur ligne fixe que les jeunes. En outre, on constate une disparité entre les villes et les campagnes : plus une ville est petite, plus il est naturel d'utiliser le téléphone fixe./wdw/DP/jha