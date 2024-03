BERLIN (dpa-AFX) - Dans trois lettres adressées au gouvernement allemand, les associations de concurrents des télécoms ont demandé plus de transparence et d'explications sur l'extension du réseau haut débit en fibre optique. Les associations de télécommunications Breko, Anga et VATM ont en même temps reproché à Deutsche Telekom d'étouffer la concurrence dans l'œuf avec un double déploiement ciblé de lignes de fibre optique. La politique commerciale de Deutsche Telekom "provoque une grande insécurité chez les citoyens locaux, qui ne comprennent pas pourquoi deux réseaux en fibre optique doivent être construits en même temps, alors qu'au final, il n'y en aura peut-être pas du tout".

Les concurrents de Telekom partent du principe que l'annonce d'un double déploiement ou le double déploiement effectif mobilisent des ressources déjà limitées dans le domaine du génie civil et de la planification ainsi que des autorités chargées de délivrer les autorisations. De plus, elles entraînent une augmentation des coûts. Selon les concurrents, cela empêche un déploiement rapide sur le territoire.

Concrètement, les lettres adressées par les associations au chancelier fédéral Olaf Scholz (SPD), au ministre du Numérique Volker Wissing et au ministre fédéral des Finances Christian Lindner (tous deux FDP) concernent une expertise de l'Agence fédérale des réseaux sur les projets de déploiement de fibre optique en double. L'été dernier, le ministère du numérique avait mis en place une cellule de suivi auprès de l'Agence fédérale des réseaux pour recenser les cas. Bien qu'une évaluation de plus de 300 cas soit à la disposition du secrétaire d'Etat Stefan Schnorr, responsable du ministère du numérique, depuis des semaines, l'expertise de l'autorité n'a pas encore été publiée.

Un "refus clair d'une superstructure stratégiquement destructrice" est attendu depuis longtemps, peut-on lire dans la lettre adressée au chancelier. "Nous attendons de l'entreprise, qui appartient encore en grande partie à l'Etat fédéral, qu'elle veille elle-même à la transparence correspondante dans le développement, qu'elle n'évince pas d'autres entreprises et qu'elle ne détourne pas stratégiquement les objectifs du gouvernement fédéral pour son propre intérêt".

Un porte-parole du ministère du numérique a déclaré à l'agence de presse dpa qu'il n'y avait pas encore de rapport. "Les entreprises de déploiement ainsi que les collectivités locales ont signalé de nombreux cas de surconstruction. L'examen des faits par l'organe de surveillance n'est pas encore terminé".

Un porte-parole de Telekom a rejeté les reproches des associations. "Nos concurrents tentent apparemment par tous les moyens d'exercer une pression sur une autorité indépendante". Selon lui, Telekom construit en Allemagne deux tiers de tous les nouveaux raccordements en fibre optique. "Ce faisant, nous sommes également surconstruits". L'entreprise a elle-même signalé 200 cas de superstructure à l'Agence fédérale des réseaux./chd/DP/zb