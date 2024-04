HEIDELBERG (dpa-AFX) - Trois utilisateurs de téléphonie mobile sur quatre en Allemagne font l'expérience de coupures radio lorsqu'ils surfent ou téléphonent avec leur smartphone en déplacement. 18 pour cent des utilisateurs de téléphones portables se retrouvent même régulièrement dans un trou radio. C'est ce qui ressort d'un sondage réalisé par l'entreprise de sondage d'opinion Innofact AG à la demande du portail de comparaison Verivox à Heidelberg.

Pour cette étude, aucune analyse n'a été effectuée à l'aide de véhicules de mesure ou d'un autre équipement technique, mais la population a été interrogée sur ses propres expériences. Au total, 1 010 personnes ont participé à l'enquête en ligne en mars 2024. L'enquête est représentative de la population en termes d'âge, de sexe et d'appartenance à un Land.

Les réponses à la question de savoir si les problèmes de réseau sont une nuisance régulière dépendent fortement de l'âge des personnes interrogées. Ce sont les jeunes qui se sentent le plus concernés. 94 % des personnes interrogées de moins de 30 ans font état de problèmes de réseau lors de leurs déplacements, 25 % d'entre elles se plaignent de pannes régulières. 41 pour cent des personnes interrogées les plus jeunes et tout de même 23 pour cent des plus de 70 ans indiquent être occasionnellement bloqués dans un trou radio. Au total, 74 % des Allemands déclarent subir des pannes ou des coupures lors de l'utilisation du réseau mobile. Seuls 22 pour cent des personnes interrogées se souviennent n'avoir jamais été coincées dans un trou radio.

Dans l'enquête, ce ne sont pas seulement les jeunes adultes, mais aussi les familles avec enfants qui font état de problèmes de réseau dans une proportion supérieure à la moyenne (84 pour cent). Dans les foyers sans enfants, ce chiffre tombe à 71 pour cent. Plus d'un quart des familles avec enfants (26 pour cent) sont régulièrement confrontées à des pannes ou des coupures de réseau - c'est nettement moins souvent le cas chez les personnes interrogées sans enfants dans leur foyer (15 pour cent).

"Ceux qui ont des enfants sont souvent aussi souvent en déplacement que ceux qui travaillent", a déclaré Jorg Schamberg, expert en télécommunications chez Verivox. "Au plus tard au début de la puberté, presque chaque enfant possède un smartphone. Les jeunes partent naturellement du principe qu'ils peuvent être "always on" - mais la couverture réseau ne le permettra pas non plus en 2024."/chd/DP/zb