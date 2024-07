GELSENKIRCHEN (dpa-AFX) - Le concert de la superstar américaine Taylor Swift a catapulté la consommation de données sur les réseaux de téléphonie mobile du stade de Gelsenkirchen à des niveaux élevés. L'opérateur de télécommunications Vodafone a annoncé que 1 600 gigaoctets avaient été envoyés en trois heures mercredi soir dans la Veltins Arena, soit environ 20 % de plus que lors du match de huitième de finale du championnat d'Europe de football entre l'Angleterre et la Slovaquie, qui s'est déroulé à guichets fermés au même endroit fin juin.

O2 Telefónica a indiqué qu'environ 4.000 gigaoctets de données ont été transférés sur place pendant le concert, soit plus du double du concert d'AC/DC à la Veltins Arena en mai. Par rapport au match de l'Euro 2012 entre l'Espagne et l'Italie qui s'est déroulé dans ce même stade il y a un mois, la consommation de données des "Swifties" a été 40% plus élevée. Les fans de la chanteuse américaine ont pris des photos et des vidéos et les ont envoyées à leur famille et à leurs amis, ils ont passé des appels vidéo pendant le concert et ont réalisé des enregistrements qu'ils ont transmis en streaming sur le web.

Les swifties ne se contentent pas de sortir leur smartphone de temps en temps

La différence d'utilisation des données entre les supporters de football et les fans de la chanteuse américaine a été frappante. Les fans de football envoient beaucoup de données lorsqu'ils arrivent au stade et regardent l'équipe s'échauffer. Le coup d'envoi donne également l'occasion d'enregistrer une vidéo qui est ensuite directement envoyée. Mais après cela, la consommation de données chute - de nombreux spectateurs laissent alors leur smartphone dans leur poche et regardent le terrain.

Lorsqu'un but est marqué ou qu'un penalty est sifflé, certains spectateurs sortent leur téléphone et prennent des photos, qu'ils envoient souvent par la suite - il y a donc de brefs pics de trafic de données entre-temps. Il n'en va pas de même pour les chansons de la chanteuse américaine : les spectateurs utilisent constamment leur smartphone pour diffuser des images et des vidéos en direct sur les médias sociaux. Selon Vodafone, le volume de données est resté élevé et constant pendant toute la durée du concert de Taylor Swift.