United Internet augmente son chiffre d'affaires - Les coûts de construction du réseau pèsent sur les bénéfices

MONTABAUR (dpa-AFX) - Le groupe internet United Internet a vu ses revenus augmenter en début d'année grâce à une forte demande pour les produits d'hébergement web et de cloud. Le chiffre d'affaires total des mois de janvier à mars a augmenté de 6,6 pour cent par rapport à la même période de l'année précédente pour atteindre 1,54 milliard d'euros, a annoncé mercredi à Montabaur la mère du nouveau fournisseur de télécommunications désigné 1&1. Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements a toutefois reculé de 4,6% à 315 millions d'euros en raison des coûts de démarrage du réseau 1&1. Le bénéfice de United Internet reste toutefois supérieur aux prévisions des analystes.

Cela est principalement dû à l'activité des petites et moyennes entreprises dans le secteur "Business Applications", qui ont montré un intérêt accru pour les domaines, l'hébergement web ou le stockage en nuage. Dans les trois autres secteurs, United Internet a enregistré des pertes opérationnelles.

Le segment de loin le plus important reste cependant la vente de connexions fibre optique et DSL via la marque 1&1, qui a augmenté son chiffre d'affaires de 4,6% et a ainsi dépassé la barre du milliard. Sur le plan opérationnel, le bénéfice a toutefois diminué.

La filiale a jusqu'à présent manqué "presque totalement" son objectif de construction de son propre réseau 5G. Le président du groupe, Ralph Dommermuth, compte actuellement 20 sites d'antennes, alors qu'il devait en avoir 1000 à la fin de l'année. Il considère que le partenaire de déploiement Vantage Towers est responsable - mais l'opérateur de téléphonie mobile et sa maison mère Vodafone rejettent cette accusation./ngu/mis