1000mercis : Chiffre d'affaires semestriel consolidé 2020

Chiffre d'affaires semestriel consolidé 2020 Paris, le 9 septembre 2020 : 1000mercis (FR0010285965 - ALMIL - Eligible PEA-PME), spécialiste du Data Marketing, annonce son chiffre d'affaires semestriel consolidé pour la période au 30 juin 2020. Le chiffre d'affaires semestriel consolidé du Groupe au 30 juin 2020 s'établit à 26,1 M€, en baisse de 22,8% par rapport au 30 juin 2019. Ce recul reflète l'impact de la pandémie du Covid-19 depuis mars 2020 sur toutes les lignes de métier. Le chiffre d'affaires par ligne de métier se répartit comme suit : Marketing interactif , 37 % du chiffre d'affaires, marqué par des offres CRM et CDP/DMP résilientes confortant les investissements technologiques engagés ;

La part du chiffre d'affaires à l'international est de 22%. La pandémie du Covid-19 a entraîné une crise majeure dans les secteurs d'activité d'un grand nombre de nos clients (Tourisme, Restauration, Transport, Distribution...). Au premier semestre, en dépit des mesures prises pour alléger les charges d'exploitation, le résultat d'exploitation attendu est négatif, autour de -3 M€. Pour Yseulys Costes, Président Directeur Général : " La pandémie du Covid-19a entraîné une crise majeure dans différents secteurs d'activité de nos clients, en particulier le Tourisme, la Restauration, le Transport et la Distribution. Notre priorité, au cours des derniers mois, au-delà de la sécurité sanitaire de nos équipes et partenaires, a été de soutenir le business de nos clients et de leur apporter les meilleures réponses possibles. Cette crise nous montre chaque jour à quel point il est crucial pour toutes les entreprises d'écouter et de parler à leurs consommateurs/clients et à quel point les canaux digitaux sont importants dans leur stratégie de conquête et de fidélisation. Cela donne encore plus de sens au métier de notre groupe. Nos offres CRM ont montré leur résilience. Au regard de ce contexte, nos services et nos produits sont amenés à jouer un rôle majeur dans l'accompagnement de nos clients. Cependant, les effets de cette crise sanitaire continueront à impacter l'activité du Groupe dans les prochains mois. Enfin, je remercie toutes les équipes du Groupe pour leur incroyable adaptabilité, leur excellence et leur engagement total dans ce contexte sans précédent. " Page 1 of 2

À propos de 1000mercis - Numberly Expert reconnu en CRM digital et Marketing programmatique, de la collecte de données (base CRM, DMP/CDP) à l'activation (email, SMS, vidéo, social, in store), le Groupe a pour mission de concevoir des dispositifs à fort ROI incrémental pour les annonceurs souhaitant optimiser leurs actions de conquête et de fidélisation sur tous les supports digitaux. Coté sur Euronext Growth, à Paris (ALMIL.PA), et opérant dans plus de 50 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 69,2 millions d'euros en 2019. Résultats semestriels 2020, le 14 octobre 2020 après clôture des marchés

