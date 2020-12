1000mercis : Communiqué de presse du 28.12.20 relatif à l'assemblée générale du 12.01.21

Regulatory News:

1000mercis (FR0010285965 – ALMIL – Eligible PEA-PME) (Paris:ALMIL), spécialiste du Data Marketing, déclare que l'Assemblée Générale Extraordinaire de 1000MERCIS du 12 janvier 2021 à 10 heures se tiendra à huis clos, au siège social de la Société, hors la présence physique des actionnaires.

Cette décision intervient dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 portant prorogation et modification de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de Covid-19, la Société n’étant pas en mesure d’organiser l’Assemblée Générale dans des conditions de nature à permettre le respect les règles de distanciation prévues par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020.

L’avis préalable de réunion, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (« BALO ») n°147 du 7 décembre 2020 n°2004692. L’avis de convocation a été publié au BALO n°154 du 23 décembre 2020 n° 2004821, et a fait l’objet d’un avis rectificatif publié au BALO n°156 du 28 décembre 2020 n°2004860.

Les modalités de participation à l’Assemblée Générale sont détaillées dans l’avis de convocation.

En conséquence, aucune carte d’admission ne sera délivrée et nous vous invitons à exercer vos droits d’actionnaire en votant par correspondance ou en donnant mandat au Président de l’Assemblée Générale.

L’Assemblée Générale sera diffusée en direct sur le site internet de la Société https://numberly.com/fr/actualites-financieres/ à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission, et pourra également être visionnée en différé.

La Société informe ses actionnaires que les questions écrites sont prises en compte dès lors qu’elles sont reçues avant la fin du second jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale, et les invite à adresser leurs questions éventuelles dès maintenant, et de préférence par voie électronique à l’adresse suivante : investisseurs@numberly.com, compte tenu du contexte sanitaire actuel lié à l’épidémie de Covid-19.

Enfin, compte tenu des incertitudes résultant du contexte de l’épidémie de Covid-19, la Société pourrait être conduite à modifier les modalités définitives de participation à l’Assemblée Générale notamment afin de les adapter aux évolutions législatives, réglementaires et sanitaires.

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet de la Société https://numberly.com/fr/actualites-financieres/

