1000mercis : Chiffre d'affaires annuel consolidé 2020

1000mercis (FR0010285965 – ALMIL – Eligible PEA-PME) (Paris:ALMIL), spécialiste du Data Marketing, annonce son chiffre d’affaires annuel consolidé pour l’exercice clos au 31 décembre 2020.

En millions d'euros 31.12.2020 31.12.2019 Var. Var. % Chiffre d'affaires consolidé 58.5 69.2 -10.7 -15.5%

Le chiffre d’affaires annuel consolidé du Groupe au 31 décembre 2020 s’établit à 58,5 M€, en baisse de 15,5% par rapport au 31 décembre 2019.

L'activité du groupe a été fortement impactée par la baisse de volume d’affaires de ses clients notamment dans les secteurs du transport, du tourisme, de la restauration et de la distribution, particulièrement touchés par la crise.

Après un point bas atteint au deuxième trimestre 2020, les ventes se sont progressivement redressées au second semestre 2020 sans toutefois retrouver leur niveau de 2019.

Le chiffre d’affaires par ligne de métier se répartit comme suit :

➔ Marketing interactif, 33% du chiffre d’affaires, impacté par la crise, sans déplorer de perte de client majeur;

➔ Publicité interactive, 36% du chiffre d’affaires, segment qui a particulièrement résisté, notamment au dernier trimestre 2020;

➔ Marketing Mobile, 31% du chiffre d’affaires, en légère baisse dans un environnement fortement concurrentiel.

La part du chiffre d'affaires à l’international est de 22%.

Malgré les mesures d'allègement des charges d’exploitation mises en place, le résultat d’exploitation attendu est négatif, autour de -6 M€.

Le groupe rappelle, au delà de son engagement à garantir la sécurité sanitaire de tous, ses priorités d’actions pour 2021 qui sont :

- de soutenir l’activité de ses clients en leur fournissant des outils et services d’excellence, dans un contexte économique incertain

- de continuer à innover tant sur le développement d’outils, de technologies, d'algorithmes que des services offerts à ses clients

Pour Yseulys Costes, Président Directeur Général : “ L’exercice 2020 a marqué un coup d’arrêt à une séquence ininterrompue de 20 ans de croissance du groupe. Nous avons continué les développements sur nos outils et amélioré encore notre excellence opérationnelle au bénéfice de nos clients grâce à l’engagement sans faille de nos équipes, que je remercie à nouveau chaleureusement.

Malgré des perspectives d'activité qui restent dégradées pour nombre de nos clients, nous restons confiants dans notre positionnement et notre capacité à surmonter, avec nos clients, équipes et partenaires cette période délicate. La digitalisation accélérée et l’exigence accrue sur la mesure d'impact des dispositifs de conquête et de fidélisation confirment notre conviction que les métiers du groupe en sortiront renforcés. ”

À propos de 1000mercis - Numberly

Expert reconnu en CRM digital et Marketing programmatique, de la collecte de données (base CRM, DMP/CDP) à l’activation (email, vidéo, social, in store), le Groupe Numberly a pour mission de concevoir des dispositifs à fort ROI incrémental pour les annonceurs souhaitant optimiser leurs actions de conquête et de fidélisation sur tous les supports digitaux. Coté sur Euronext Growth, à Paris (ALMIL.PA), et opérant dans plus de 50 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 58,5 millions d’euros en 2020. Son index d’égalité professionnelle femmes-hommes s'établit à 97/100 pour l’année 2020.

