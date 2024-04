1000mercis est spécialisé dans les prestations de publicité et de marketing interactifs. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de marketing interactif (40,2%) : élaboration d'études de segmentation et de questionnaires de satisfaction, traitement des données collectées, exploitation des bases de données des prospects, réalisation de programmes de fidélisation des clients, etc. ; - prestations de marketing mobile (40%) : mise en oeuvre de campagnes publicitaires SMS et MMS et de services mobiles ; - prestations de publicité interactive (19,8%) : activités assurées au travers du programme Email Attitude, destiné à commercialiser les bases d'informations déclaratives et comportementales des internautes (adresses postales, électroniques et téléphoniques, catégorie socioprofessionnelle, âge, etc.). 75,7% du CA est réalisé en France.

Secteur Publicité et marketing