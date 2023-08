10x Genomics, Inc. est une entreprise de technologie des sciences de la vie. Les solutions intégrées de la société comprennent des instruments, des consommables et des logiciels pour l'analyse de systèmes biologiques à une résolution et une échelle qui correspondent à la complexité de la biologie. Les produits de la société comprennent une solution d'expression génique sur une seule cellule de chrome, une solution de profilage immunitaire cellulaire, une solution de variation du nombre de copies cellulaires (CNV), une solution d'analyse cellulaire de la chromatine accessible par transposase (ATAC). La plateforme de chrome de la société permet d'analyser des composants biologiques individuels, tels que jusqu'à des millions de cellules uniques. Sa plateforme Visium est conçue pour identifier où se trouvent les composants biologiques et comment ils sont disposés les uns par rapport aux autres. Ses essais moléculaires sont utilisés avec sa plateforme Chrome, et avec sa plateforme Visium prévue, pour fournir des biochimies sensibles et robustes qui convertissent d'infimes quantités d'analytes biologiques en signaux détectables.