17 Education & Technology Group Inc est une société holding qui fournit principalement des services de technologie de l'éducation avec un modèle intégré dans les écoles et après l'école. Sa solution intelligente pour les salles de classe fournit des produits d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation basés sur des données aux enseignants, aux élèves et aux parents dans de nombreuses écoles de la maternelle à la douzième année (K-12). Les fonctions essentielles de ses produits scolaires sont gratuites pour les enseignants, les élèves et les parents. Elle propose également des services de tutorat en ligne pour les grandes classes de la maternelle à la 12e année, qui complètent l'apprentissage des élèves à l'école. La société exerce principalement ses activités sur le marché chinois.

Secteur Prestataires de services éducatifs divers