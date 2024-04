17LIVE Group Limited exploite une plateforme de diffusion en direct au Japon et à Taïwan. L'entreprise propose des produits différenciés et des lignes de produits évolutives, notamment la diffusion en direct, V-Liver et le commerce en direct. V-Liver propose la diffusion en direct, permettant une interaction en temps réel entre les utilisateurs et les personnages virtuels. Elle exploite également des SRS, dont le service offre des fonctions de partage de vidéos et de photos et de suivi. La société organise des événements en ligne avec des prix à gagner. En outre, la société exploite également les services de commerce de foie OrderPally et HandsUP, ainsi que la plateforme audio sociale Wave. Avec des opérations clés au Japon et à Taïwan, l'entreprise a construit une plateforme accessible dans le monde entier et a étendu sa présence à Hong Kong, Singapour, aux États-Unis, aux Philippines, à l'Inde et à la Malaisie.

Secteur Internet